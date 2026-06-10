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Thời sự

Chuẩn bị khởi công mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh gấp 4 lần hiện nay

Ngọc Quý

(NLĐO) - Đường Nguyễn Duy Trinh, tuyến kết nối cảng Cát Lái, dự kiến được mở rộng lên 30 m với tổng vốn gần 1.860 tỉ đồng, hoàn thành năm 2028.

Sở Xây dựng TPHCM vừa thông tin về tiến độ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh - một trong những trục giao thông quan trọng ở khu vực phía Đông thành phố, kết nối khu vực cảng Cát Lái với các tuyến giao thông đối ngoại.

Chuẩn bị khởi công mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh gấp 4 lần hiện hữu - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Duy Trinh hiện hữu nhỏ hẹp, chỉ khoảng 7 m nhưng thường xuyên có xe container ra vào

Theo Sở Xây dựng, hiện lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế - xã hội khu vực, UBND TPHCM đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh theo quy hoạch được duyệt.

Dự án dự kiến được phê duyệt trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028. Hiện các cơ quan, đơn vị liên quan đang phối hợp thực hiện các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ triển khai.

Trước đó, UBND phường Long Trường đã phát đi thông báo đề nghị các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có nhà, đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu) liên hệ địa phương để cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan.

Việc thu thập hồ sơ nhằm phục vụ công tác điều tra, rà soát, xác nhận nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà, đất, làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Theo phương án đã được phê duyệt, đoạn đường Nguyễn Duy Trinh từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu được mở rộng lên 30 m, gấp hơn bốn lần hiện trạng.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.859 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.506 tỉ đồng, chiếm trên 80% tổng vốn đầu tư. Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng dự kiến thu hồi đất của gần 300 hộ dân.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ hoàn thành trong năm 2026. Trong quý III và quý IV-2026, chủ đầu tư sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. Công trình dự kiến khởi công từ quý IV-2026, thi công đến hết quý IV-2027 và hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2028. Sau đó, các đơn vị liên quan sẽ thực hiện công tác nghiệm thu, quyết toán dự án.

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