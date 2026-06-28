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World Cup 2026

Tuyển Anh bùng nổ trong hiệp 2, Harry Kane tạo cột mốc mới

Quốc An - Ảnh: AP

(NLĐO) - Tuyển Anh kiểm soát thế trận nhưng bế tắc trước hàng thủ Panama trong hiệp 1, trước khi bùng nổ sau giờ nghỉ để giành chiến thắng 2-0.

Anh bế tắc trước Panama trong hiệp 1

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Panama khiến "Tam sư" thót tim khi Tomas Rodriguez tung cú sút nguy hiểm chỉ sau 10 giây bóng lăn, nhưng thủ môn Jordan Pickford đã bắt gọn.

Sau những phút đầu nhập cuộc chệch choạc, tuyển Anh dần giành quyền kiểm soát thế trận. Marcus Rashford là điểm sáng trên hàng công với cú sút xa buộc thủ thành Mosquera trổ tài cản phá ở phút 7, trước khi Bukayo Saka và Morgan Rogers liên tiếp có cơ hội nhưng đều không thắng được hàng thủ Panama.

Dù chỉ cầm bóng khoảng 28%, Panama vẫn tạo ra nhiều tình huống phản công nguy hiểm. Tomas Rodriguez và Jose Rodriguez đều có cơ hội đối mặt khung thành, nhưng Pickford chơi tập trung để cứu thua cho đội bóng của HLV Thomas Tuchel.

Anh - Ảnh 1.

Những phút cuối hiệp, Anh liên tiếp gây sức ép nhưng O'Reilly đánh đầu thiếu lực, Rashford đệm bóng chệch cột và đá phạt không chính xác.

Dù kiểm soát bóng tới 72%, tung 9 cú sút (so với 3 của Panama) và đạt xG 0,49 so với 0,15, "Tam sư" vẫn bế tắc trước hàng thủ kỷ luật của đại diện CONCACAF. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0. Ở trận đấu cùng giờ, Croatia tạm dẫn Ghana 1-0.

Hiệp 2 bùng nổ, Anh giành ngôi nhất bảng

Sau hiệp 1 bế tắc, tuyển Anh đã bùng nổ trong hiệp 2 với hai bàn thắng của Jude Bellingham và Harry Kane để đánh bại Panama 2-0. Theo thống kê, Anh kiểm soát bóng 62%, tạo 4 cơ hội ngon ăn, đạt xG 0,90 so với 0,54 của Panama. Dù tung ít cú sút hơn (8 so với 10), "Tam sư" vượt trội ở khả năng tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 2-0.

Ngay đầu hiệp hai, Tam sư liên tục tạo sức ép. Rashford, Kane và Bellingham đều có cơ hội nhưng lần lượt bỏ lỡ hoặc bị thủ thành Mosquera cản phá. Ở chiều ngược lại, Panama cũng đáp trả bằng những pha phản công nguy hiểm, trong đó cú sút xa của Rodriguez chỉ đi chệch cột trong gang tấc.

Anh - Ảnh 2.

Bước ngoặt đến ở phút 62 khi Bellingham tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Panama sau quả phạt góc của Saka để mở tỉ số. Chỉ năm phút sau, tiền vệ của Real Madrid tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo thuận lợi để Harry Kane đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh. Bàn thắng này cũng đưa Kane trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của tuyển Anh tại các kỳ World Cup với 11 bàn.

Dẫn trước 2-0, đội bóng của HLV Thomas Tuchel chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn để Panama tạo ra không ít cơ hội. Diaz hai lần dứt điểm nguy hiểm, song Guehi cùng hàng thủ Anh đã chơi lăn xả để bảo toàn mành lưới. Bên kia chiến tuyến, Rashford tiếp tục có ngày thi đấu kém duyên khi bỏ lỡ thêm một cơ hội ngon ăn ở cuối trận.

Kết quả này giúp tuyển Anh vươn lên dẫn đầu bảng, trong khi ở trận đấu cùng giờ, Croatia đánh bại Ghana 2-1 để vào vòng 1/16 với ngôi nhì bảng.

Đội bóng châu Phi xếp hạng 3 nhưng cũng giành vé vào vòng 1/16 với 4 điểm.

Theo lịch phân nhánh giai đoạn đấu loại trực tiếp, Anh sẽ gặp đội hạng 3 các bảng E hoặc I, H, J, K; còn Croatia gặp đội nhì bảng L (hiện là Bồ Đào Nha) còn Ghana có thể đụng độ Colombia nếu đội này giữ được ngôi đầu bảng L. 


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