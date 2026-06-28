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World Cup 2026

Croatia thắng nghẹt thở Ghana, xếp sau tuyển Anh ở bảng L

Quốc An

(NLĐO) - Croatia đánh bại Ghana 2-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 nhờ các pha lập công của Petar Sucic và Nikola Vlasic, để giành vé vào vòng 1/16.

Ở trận đấu rạng sáng 28-6, Croatia nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép trước Ghana. Phút 17, Nikola Vlasic tung cú sút xa đưa bóng dội cột dọc, trước khi Modric cùng Perisic liên tiếp thử tài thủ môn Asare. 

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng châu Âu có bàn mở tỉ số ở phút 31 khi Petar Sucic dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm, không cho thủ thành Ghana cơ hội cản phá.

Dẫn trước 1-0 sau hiệp một, Croatia tiếp tục kiểm soát thế trận. Họ cầm bóng 53%, tung ra 8 cú sút so với 6 của Ghana, nhưng chỉ đạt xG 0,46, thấp hơn mức 0,73 của đối thủ. 

Điều này cho thấy Ghana tạo ra ít cơ hội hơn nhưng chất lượng các pha dứt điểm lại nguy hiểm hơn.

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Sau giờ nghỉ, Ghana đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Semenyo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 50, trước khi Derrick Luckassen đưa bóng vào lưới Croatia ở phút 73 nhưng bị căng cờ việt vị. 

Sau gần 5 phút kiểm tra VAR, trọng tài xác định cầu thủ đứng ở thế việt vị không tham gia tình huống, bàn thắng được công nhận, giúp Ghana gỡ hòa 1-1.

Croatia thắng nghẹt thở Ghana - Ảnh 1.

Bị dội gáo nước lạnh, Croatia lập tức đáp trả. Phút 83, Luka Modric thực hiện quả tạt chuẩn xác để Nikola Vlasic bật cao đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng áo caro.

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Những phút bù giờ, Ghana dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Croatia, trong đó Modric có pha lùi về giải nguy ngay trước khung thành.

Chung cuộc, Croatia giành chiến thắng 2-1 trước Ghana và đứng thứ hai bảng L. Đối thủ nhiều khả năng nhất của Modric và đồng đội ở vòng 1/16 là Co. Trong khi Ghana, đứng thứ ba, nhiều khả năng sẽ gặp Colombia.

Croatia thắng nghẹt thở Ghana - Ảnh 2.

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