HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chùm ảnh vụ cháy lớn ở TPHCM vào sáng nay

Anh Vũ

(NLĐO) - Đám cháy thiêu rụi khoảng 5 căn nhà ven rạch Giồng Ông Tố, phường Bình Trưng.

CLIP: Đám cháy bùng phát dữ dội.

Ngày 11-1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy 5 căn nhà ở phường Bình Trưng.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 1.

Gần chục xe chữa cháy được điều động dập lửa.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, lửa bùng lên từ căn nhà chứa nhiều đồ nhựa ở phía sau chợ Bình Trưng, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng. Lúc này chợ Bình Trưng đang hoạt động, có rất nhiều người dân buôn bán, mua hàng hóa tại đây.

Người dân nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời di dời tài sản phòng trường hợp xảy ra cháy lan.

Gần chục xe chữa cháy và hàng chục lính cứu hỏa được điều động. Đến 9 giờ, lửa vẫn bốc lên nghi ngút.

Có khoảng 5 căn nhà có kết cấu tạm bợ, lụp xụp bên cạnh rạch Giồng Ông Tố bị cháy rụi.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 2.

Căn nhà xảy ra cháy có nhiều đồ nhựa.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 3.

Đám cháy xảy ra sau chợ Bình Trưng.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 4.
Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 5.
Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 6.

Hàng chục lính cứu hỏa được điều động.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 7.

Lửa thiêu rụi nhiều tài sản.

Cháy lớn thiêu rụi 5 căn nhà ở TPHCM sáng nay , nguyên nhân đang được điều tra - Ảnh 8.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.




Tin liên quan

Cháy lớn nhà dân phía sau lưng chợ Bình Trưng, TPHCM

(NLĐO) - Đám cháy phát ra từ nhà dân nằm phía sau lưng chợ Bình Trưng, phường Bình Trưng.

Cháy ở trung tâm TPHCM vào sáng nay

(NLĐO) - Đám cháy được xác định vào hơn 7 giờ trên đường Lê Thánh Tôn.

Vụ cháy nhà cao tầng ở Hà Nội: 2 người tử vong

(NLĐO)- Hai nạn nhân mắc kẹt trong ngôi nhà cao tầng phố Lê Lợi đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra ngoài sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, cứu nạn.

cháy nhà cháy chợ cháy TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo