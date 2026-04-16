HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán 16-4: Cổ phiếu Vingroup lại "gánh" điểm số

V.Vinh

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 16-4, VN-Index tiếp đà thăng hoa với mức tăng gần 20 điểm nhưng phần lớn nhà đầu tư lại không mấy vui vẻ

Nối tiếp sự hưng phấn từ việc chinh phục thành công mốc 1.800 điểm, thị trường bước vào phiên 16-4 với tâm lý khá tự tin. Tuy nhiên, thay vì sự lan tỏa đồng đều, dòng tiền lớn lại chọn cách đánh tập trung vào một nhóm trụ cột duy nhất để kéo chỉ số.

TIN LIÊN QUAN

Đóng cửa ngày giao dịch, VN-Index tăng mạnh 19,18 điểm (tương đương 1,07%), vươn lên mốc 1.819,83 điểm. 

Thanh khoản thị trường bứt phá mạnh mẽ với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 27.818 tỉ đồng. Rổ vốn hóa lớn VN30 cũng ghi nhận mức tăng 17,59 điểm, đóng cửa tại 1.979,19 điểm.

Tâm điểm sáng chói nhất, đồng thời là "công thần" số một của thị trường hôm nay gọi tên bộ tứ cổ phiếu "họ" Vingroup. Dòng tiền cuồn cuộn đổ vào đẩy cổ phiếu VIC tăng kịch trần 6,9% lên mốc 189.300 đồng. Sức nóng từ "anh cả" nhanh chóng lan tỏa sang các mã cùng họ: VHM bứt tốc 4,5% lên 143.1, VPL tăng 2,5% lên 86.1 và VRE nhích 1% lên 29.6.

Bên cạnh "động cơ" chính mang tên Vingroup, VN-Index còn nhận được lực đẩy phụ trợ từ một vài mã blue-chips và ngân hàng như MWG (+1,6%), MSN (+1%), SHB (+1%) hay VPB (+0,9%).

- Ảnh 3.

Dù VN-Index tăng gần 20 điểm, tạo ra một bức tranh bề ngoài vô cùng rực rỡ, nhưng thực tế "nội hàm" của thị trường lại cho thấy sự suy yếu đáng lo ngại.

Chỉ số thăng hoa, tài khoản "bốc hơi"

Dù VN-Index tăng gần 20 điểm, tạo ra một bức tranh bề ngoài vô cùng rực rỡ nhưng thực tế "nội hàm" của thị trường lại cho thấy sự suy yếu đáng lo ngại. 

Theo dữ liệu thống kê độ rộng thị trường, trên sàn HoSE chỉ ghi nhận 105 mã tăng giá, nhưng có tới 213 mã giảm giá và 60 mã đứng giá tham chiếu. Như vậy, số lượng cổ phiếu chìm trong sắc đỏ nhiều gấp đôi số lượng mã xanh.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu nhà đầu tư không nắm giữ nhóm cổ phiếu Vingroup hoặc một vài mã trụ hiếm hoi, xác suất tài khoản bị bào mòn trong một phiên thị trường tăng rực rỡ là rất lớn. 

Áp lực chốt lời diễn ra mạnh mẽ trên diện rộng, đặc biệt ở các nhóm ngành đã tăng nóng hoặc nhạy cảm với dòng tiền như dầu khí (PVS giảm 4,4%, PVD giảm 3,9%) hay một phần nhóm bất động sản (NVL giảm 2,9%, DIG giảm 0,7%). Cổ phiếu ngành thép cũng chìm trong sắc đỏ sau 1 phiên tăng mạnh hồi đầu tuần. 

Khối ngoại miệt mài bán ròng

Một biến số rủi ro khác tiếp tục phủ bóng lên thị trường là đà bán ròng không ngừng nghỉ của nhà đầu tư nước ngoài. Sau một phiên mua bán giằng co, khối ngoại đã quay lại xả hàng với tổng giá trị bán ròng lên tới 1.185,49 tỉ đồng trên sàn HoSE.

Áp lực nhắm thẳng vào hai trụ cột là cổ phiếu công nghệ FPT với giá trị bán ròng hơn 523,97 tỉ đồng và "ông lớn" bất động sản VHM với 503,22 tỉ đồng. Các mã như HCM (-118,65 tỉ đồng), VIX (-98,31 tỉ đồng) cũng bị đưa vào tầm ngắm chốt lời.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại thể hiện sự ưu ái đặc biệt cho "quán quân" tăng điểm VIC khi gom ròng 465,19 tỉ đồng, đồng thời mua thêm SSI (+235,23 tỉ đồng) và HPG (+75,42 tỉ đồng).

Bài toán khó cho nhà đầu tư

Theo giới quan sát, thị trường chứng khoán khép lại phiên 16-4 với mức cao về điểm số. Tuy nhiên, sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa đà kéo trụ và độ rộng thị trường, cộng hưởng cùng lực bán tháo bền bỉ của khối ngoại, đang đặt ra bài toán khó cho nhà đầu tư trong việc quản trị rủi ro ở vùng đỉnh cao mới này.


VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, sao nhiều nhà đầu tư vẫn kém vui?

(NLĐO) - VN-Index vượt mốc 1.800 điểm nhờ lực kéo từ nhóm Vingroup, trong khi nhiều mã cổ phiếu khác chìm trong sắc đỏ

VN-Index lên cao nhất trong hơn 5 tuần, cổ phiếu thép bất ngờ nổi sóng

(NLĐO) - Tiếp nối đà phục hồi, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận một nhịp khởi sắc đồng đều và rực rỡ với cú bứt phá ngoạn mục của nhóm thép

VN-Index tiếp tục tăng điểm

(NLĐO) - Bất chấp những tin tức kém khả quan từ Trung Đông, thị trường chứng khoán Việt Nam phiên đầu tuần vẫn ghi nhận phiên phục hồi thứ hai liên tiếp

nhà đầu tư nước ngoài bất động sản thị trường chứng khoán giá cổ phiếu phiên giao dịch chứng khoán Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo