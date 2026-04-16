Chứng khoán 16-4: Cổ phiếu Vingroup lại "gánh" điểm số

Nối tiếp sự hưng phấn từ việc chinh phục thành công mốc 1.800 điểm, thị trường bước vào phiên 16-4 với tâm lý khá tự tin. Tuy nhiên, thay vì sự lan tỏa đồng đều, dòng tiền lớn lại chọn cách đánh tập trung vào một nhóm trụ cột duy nhất để kéo chỉ số.

Đóng cửa ngày giao dịch, VN-Index tăng mạnh 19,18 điểm (tương đương 1,07%), vươn lên mốc 1.819,83 điểm.

Thanh khoản thị trường bứt phá mạnh mẽ với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 27.818 tỉ đồng. Rổ vốn hóa lớn VN30 cũng ghi nhận mức tăng 17,59 điểm, đóng cửa tại 1.979,19 điểm.

Tâm điểm sáng chói nhất, đồng thời là "công thần" số một của thị trường hôm nay gọi tên bộ tứ cổ phiếu "họ" Vingroup. Dòng tiền cuồn cuộn đổ vào đẩy cổ phiếu VIC tăng kịch trần 6,9% lên mốc 189.300 đồng. Sức nóng từ "anh cả" nhanh chóng lan tỏa sang các mã cùng họ: VHM bứt tốc 4,5% lên 143.1, VPL tăng 2,5% lên 86.1 và VRE nhích 1% lên 29.6.

Bên cạnh "động cơ" chính mang tên Vingroup, VN-Index còn nhận được lực đẩy phụ trợ từ một vài mã blue-chips và ngân hàng như MWG (+1,6%), MSN (+1%), SHB (+1%) hay VPB (+0,9%).

Chỉ số thăng hoa, tài khoản "bốc hơi"

Dù VN-Index tăng gần 20 điểm, tạo ra một bức tranh bề ngoài vô cùng rực rỡ nhưng thực tế "nội hàm" của thị trường lại cho thấy sự suy yếu đáng lo ngại.

Theo dữ liệu thống kê độ rộng thị trường, trên sàn HoSE chỉ ghi nhận 105 mã tăng giá, nhưng có tới 213 mã giảm giá và 60 mã đứng giá tham chiếu. Như vậy, số lượng cổ phiếu chìm trong sắc đỏ nhiều gấp đôi số lượng mã xanh.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu nhà đầu tư không nắm giữ nhóm cổ phiếu Vingroup hoặc một vài mã trụ hiếm hoi, xác suất tài khoản bị bào mòn trong một phiên thị trường tăng rực rỡ là rất lớn.

Áp lực chốt lời diễn ra mạnh mẽ trên diện rộng, đặc biệt ở các nhóm ngành đã tăng nóng hoặc nhạy cảm với dòng tiền như dầu khí (PVS giảm 4,4%, PVD giảm 3,9%) hay một phần nhóm bất động sản (NVL giảm 2,9%, DIG giảm 0,7%). Cổ phiếu ngành thép cũng chìm trong sắc đỏ sau 1 phiên tăng mạnh hồi đầu tuần.

Khối ngoại miệt mài bán ròng

Một biến số rủi ro khác tiếp tục phủ bóng lên thị trường là đà bán ròng không ngừng nghỉ của nhà đầu tư nước ngoài. Sau một phiên mua bán giằng co, khối ngoại đã quay lại xả hàng với tổng giá trị bán ròng lên tới 1.185,49 tỉ đồng trên sàn HoSE.

Áp lực nhắm thẳng vào hai trụ cột là cổ phiếu công nghệ FPT với giá trị bán ròng hơn 523,97 tỉ đồng và "ông lớn" bất động sản VHM với 503,22 tỉ đồng. Các mã như HCM (-118,65 tỉ đồng), VIX (-98,31 tỉ đồng) cũng bị đưa vào tầm ngắm chốt lời.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại thể hiện sự ưu ái đặc biệt cho "quán quân" tăng điểm VIC khi gom ròng 465,19 tỉ đồng, đồng thời mua thêm SSI (+235,23 tỉ đồng) và HPG (+75,42 tỉ đồng).

Bài toán khó cho nhà đầu tư Theo giới quan sát, thị trường chứng khoán khép lại phiên 16-4 với mức cao về điểm số. Tuy nhiên, sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa đà kéo trụ và độ rộng thị trường, cộng hưởng cùng lực bán tháo bền bỉ của khối ngoại, đang đặt ra bài toán khó cho nhà đầu tư trong việc quản trị rủi ro ở vùng đỉnh cao mới này.



