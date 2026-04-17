Chứng khoán 17-4: Ngắt mạch tăng khi các cổ phiếu Vingroup "hạ nhiệt"

Áp lực bán gia tăng khi VN-Index chạm vào vùng cản kỹ thuật quan trọng, kết hợp với sự chững lại của nhóm cổ phiếu Vingroup, đã khiến chỉ số quay đầu giảm điểm.

Vấp ngã trước vùng kháng cự 1.840 điểm

Bước vào phiên giao dịch, đà hưng phấn từ những ngày trước đó vẫn nỗ lực đẩy VN-Index đi lên. Thực tế, đồ thị trong ngày cho thấy chỉ số đã có thời điểm vươn lên mốc cao nhất là 1.846,19 điểm. Tuy nhiên, đây lại chính là vùng cản chéo kỹ thuật rất mạnh, được hình thành từ việc nối 2 đỉnh gần nhất của VN-Index (quanh vùng 1.840 điểm).

Tại vùng giá nhạy cảm này, áp lực cung đã ồ ạt xuất hiện, ép chỉ số lùi bước. Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 2,66 điểm (-0,15%), đóng cửa tại mốc 1.817,17 điểm.

Nguyên nhân chính cho cú "hụt hơi" này đến từ sự suy yếu của nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup sau một nhịp tăng nước rút đầy ấn tượng. Bộ ba trụ cột từng gánh vác điểm số đã đồng loạt chịu áp lực chốt lời, điển hình là VHM giảm sâu tới 5,17%, và VRE cũng đánh mất 3,38%.

Sự chững lại của dòng tiền tại Vingroup đã để lại một khoảng trống lớn về mặt điểm số. Đáng tiếc là trên bảng điện tử lúc này vẫn chưa nổi lên được một nhóm ngành trụ cột mới nào đủ sức mạnh để thay thế, dẫn dắt thị trường vượt ải.

Thanh khoản "teo tóp"

Điểm đáng lưu tâm trong phiên 17-4 là sự sụt giảm khá mạnh của dòng tiền. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt mức 22.931,48 tỉ đồng, với khối lượng khớp lệnh hơn 632 triệu đơn vị.

So với những phiên bùng nổ vượt 27.000 tỉ đồng trước đó, mức thanh khoản này cho thấy rõ tâm lý thận trọng, phòng thủ của giới đầu tư khi VN-Index và nhiều mặt bằng cổ phiếu đã leo lên một vùng giá khá cao.

Trong bối cảnh dòng tiền dè dặt, thị trường ghi nhận hiện tượng chốt lời nhanh trong ngày. Khá nhiều cổ phiếu đã nỗ lực bứt phá ở một vài thời điểm, tạo cảm giác dòng tiền vào mạnh, nhưng do thiếu sự đồng thuận chung, các mã này nhanh chóng bị bán ngược trở lại và thu hẹp đà tăng vào cuối phiên.

Dù VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, song diễn biến nội tại của thị trường không rơi vào tình trạng hoảng loạn hay "xanh vỏ đỏ lòng" trầm trọng như những phiên trước. Ngược lại, số mã tăng giảm khá cân bằng với 178 mã tăng giá, so với 146 mã giảm và 54 mã đứng giá trên sàn HoSE. Thậm chí, rổ vốn hóa lớn VN30 vẫn bảo vệ thành công sắc xanh khi tăng 8,92 điểm (+0,45%) lên mốc 1.988,11 điểm.

Tâm điểm bất ngờ nhất phiên hôm nay thuộc về cổ phiếu MWG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động. Sau một thời gian dài giao dịch ảm đạm và lình xình đi ngang, MWG đã bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ, ghi nhận mức tăng sát mức giá trần 6,89%.

Sức hút từ MWG cùng sự vững vàng của trụ cột công nghệ như FPT (+2,56%) và hàng tiêu dùng MSN (+1,92%), đã giúp xoa dịu đáng kể áp lực đè nặng từ nhóm Vingroup.

Một điểm cộng nhỏ trong phiên giao dịch giằng co này là sự "quay xe" của khối ngoại. Sau chuỗi ngày xả hàng ồ ạt kỷ lục, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã tạm ngừng đà bán tháo và quay lại mua ròng nhẹ 139,07 tỉ đồng trên HoSE. Đây được xem là một tín hiệu nới lỏng tâm lý cần thiết, hỗ trợ thị trường trong nhịp nghỉ ngơi và tích lũy trước khi quyết định xu hướng tiếp theo.