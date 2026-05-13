Kinh tế

Chứng khoán 13-5: Điều gì khiến cổ phiếu dầu khí bùng nổ?

V.Vinh

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 13-5 ghi nhận diễn biến đầy biến động của thị trường chứng khoán khi áp lực bán mạnh xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Mở cửa phiên giao dịch, thị trường diễn biến khá tích cực. VN-Index có lúc tăng lên 1.908,77 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng.

Tuy nhiên, trạng thái hưng phấn không kéo dài lâu. Bước sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng nhanh chóng tại nhóm cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Trong phần lớn thời gian giao dịch buổi chiều, VIC của Vingroup, VHM của Vinhomes, VRE của Vincom Retail và VPL của Vinpearl đồng loạt giảm sâu. Một số thời điểm, nhiều mã trong nhóm này chạm mức giá sàn, tạo áp lực lớn lên chỉ số chung.

Có thời điểm VN-Index giảm hơn 43 điểm so với đỉnh trong ngày, xuống còn 1.865,12 điểm trước khi thu hẹp đáng kể đà giảm nhờ dòng tiền cứu giá nhóm Vingroup. Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.898,37 điểm, giảm 2,73 điểm, tương đương 0,14%.

Diễn biến giảm sâu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng kéo theo tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra nhằm bảo toàn thành quả sau chuỗi tăng mạnh trước đó.

Trong bối cảnh thị trường rung lắc mạnh, nhóm cổ phiếu dầu khí lại trở thành điểm sáng hiếm hoi. Hàng loạt mã trong ngành đồng loạt tăng mạnh nhờ dòng tiền dịch chuyển sang nhóm được hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thế giới duy trì ở mức cao.

Kết phiên, GAS của PV Gas tăng 6,9%, lên 81.800 đồng/cổ phiếu. PLX của Petrolimex tăng 6,7%. Các mã khác như PVD, PVS, PVB hay PVC cũng ghi nhận mức tăng tích cực.

BSR của Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục duy trì đà đi lên sau chuỗi phiên tăng trước đó.

Theo giới phân tích, dòng tiền đang có xu hướng tìm đến nhóm dầu khí khi giá dầu thế giới neo cao, trong khi nhiều cổ phiếu ngành này vẫn còn khoảng cách khá xa so với vùng đỉnh hồi đầu năm.

Sự hồi phục của nhóm dầu khí, cùng với lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp, đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm vào cuối phiên.

Dù chỉ số hồi phục về cuối ngày, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán. Sàn HoSE ghi nhận 168 mã giảm giá, cao hơn số mã tăng là 144 mã; có 58 mã đứng giá.

Rổ VN30 giảm 10,46 điểm, tương đương 0,51%, xuống còn 2.043,51 điểm.

Ở nhóm Vingroup, áp lực bán cuối phiên có phần hạ nhiệt nhưng VRE đóng cửa ở mức giá sàn, giảm 6,91% so với tham chiều, VHM giảm 4,8%, trong khi VIC chỉ còn giảm chưa tới 1%.

Một số cổ phiếu tài chính vẫn giữ được sắc xanh như BID hay HCM với mức tăng lần lượt 2,5% và 2,9%. Ngược lại, nhiều mã ngân hàng và chứng khoán như TCB, VPB hay SSI điều chỉnh nhẹ.

Thanh khoản thị trường tăng vọt cho thấy hoạt động mua bán diễn ra rất mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 29.704 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với phiên liền trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị hơn 1.434 tỉ đồng trên HoSE, nối dài chuỗi bán ròng trong tháng 5.

Theo giới quan sát, phiên giao dịch ngày 13-5 cho thấy tâm lý thị trường hiện khá nhạy cảm trước biến động của nhóm cổ phiếu trụ. Dù VN-Index hồi phục đáng kể từ vùng đáy trong ngày, diễn biến rung lắc mạnh cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu sau giai đoạn tăng nóng.

Theo các công ty chứng khoán, việc thị trường bật tăng trở lại từ vùng thấp phản ánh lực cầu bắt đáy vẫn hoạt động tích cực. Tuy nhiên, biến động mạnh ở các mã vốn hóa lớn cũng cho thấy những nhịp điều chỉnh mạnh có thể tiếp tục xuất hiện trong ngắn hạn nếu dòng tiền chưa thực sự ổn định.


Kiểm soát hoạt động của người hành nghề môi giới chứng khoán trên mạng xã hội

(NLĐO)- Cần rà soát hoạt động của môi giới chứng khoán nhằm bảo đảm không thực hiện những hoạt động khuyến nghị, tư vấn vượt quá phạm vi.

