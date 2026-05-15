Kinh tế

Chứng khoán Việt Nam "gồng mình" giữa lúc thị trường châu Á đỏ lửa

V.Vinh

(NLĐO) - Khép lại phiên giao dịch ngày 15-5, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp phục hồi mạnh trước đó

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều thị trường chứng khoán châu Á giảm sâu, VN-Index vẫn cho thấy khả năng chống chịu tương đối tích cực.

Cụ thể, trong phiên giao dịch cuối tuần 15-5, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm hơn 6%, Shanghai Composite của Trung Quốc mất hơn 2,5%, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm gần 2%, còn Hang Seng của Hồng Kông lùi hơn 1,5%.

Giữa bối cảnh thị trường khu vực biến động mạnh, chứng khoán Việt Nam được đánh giá là giữ nhịp khá tốt. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index chỉ giảm 3,86 điểm, tương đương 0,2% và đóng cửa xuống còn 1.921,6 điểm. Thậm chí, HNX-Index còn tăng 2,35 điểm, lên 257,42 điểm và UPCoM-Index gần như đi ngang ở mức 126,4 điểm.

Áp lực lớn nhất lên thị trường đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup. Sau phiên phục hồi mạnh trước đó, nhiều mã trong nhóm này quay đầu giảm giá. VIC giảm 0,9%, VRE giảm 0,7%, trong khi VPL mất 1,6%.

Không chỉ nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu blue-chip khác cũng suy yếu như HPG giảm 1,8%, MSN giảm 2,4%, FPT mất 1,6% và MWG giảm 1%. Diễn biến này khiến rổ VN30 giảm hơn 18 điểm, xuống còn 2.050,58 điểm.

Chứng khoán Việt Nam "gồng mình" giữa lúc thị trường châu Á đỏ lửa - Ảnh 1.

Bên cạnh áp lực từ nhóm cổ phiếu trụ, dòng vốn ngoại cũng quay lại trạng thái bán ròng sau một phiên mua vào trước đó. Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 800 tỉ đồng khi giá trị bán ra đạt hơn 3.100 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với chiều mua vào.

Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện nhiều điểm sáng đáng chú ý. Nhóm dầu khí tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh khi giá nhiều cổ phiếu tăng tốt. GAS tăng gần 7%, PLX tăng gần 6%, BSR tăng 5%, còn PVS tăng hơn 1%.

Ở nhóm bất động sản, lực cầu bắt đáy cũng xuất hiện tại một số mã như NVL tăng gần 4%, CEO tăng hơn 2%, DIG tăng nhẹ. Nhóm chứng khoán ghi nhận sự phục hồi ở một cổ phiếu đầu ngành như HCM, VCI, VND, VCK, MBS, BVS... 

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức khá với tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 23.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm điểm với 187 mã giảm, trong khi chỉ có 120 mã tăng giá.

Theo giới phân tích, việc VN-Index chỉ điều chỉnh nhẹ trong bối cảnh chứng khoán châu Á biến động mạnh cho thấy lực cầu trong nước vẫn đang hoạt động khá ổn định. Dòng tiền tuy thận trọng nhưng chưa rút khỏi thị trường, đặc biệt tại các vùng giá thấp vẫn xuất hiện lực mua đỡ giúp chỉ số tránh được áp lực giảm sâu.

Diễn biến này cũng phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định hơn sau các phiên rung lắc mạnh gần đây, dù thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác lập xu hướng rõ ràng hơn trong ngắn hạn.


Chứng khoán 13-5: Điều gì khiến cổ phiếu dầu khí bùng nổ?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 13-5 ghi nhận diễn biến đầy biến động của thị trường chứng khoán khi áp lực bán mạnh xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Kiểm soát hoạt động của người hành nghề môi giới chứng khoán trên mạng xã hội

(NLĐO)- Cần rà soát hoạt động của môi giới chứng khoán nhằm bảo đảm không thực hiện những hoạt động khuyến nghị, tư vấn vượt quá phạm vi.

Chứng khoán 7-5: VN-Index vượt đỉnh lịch sử, sao nhà đầu tư không vui?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 7-5 đánh dấu một cột mốc lịch sử mới của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index chính thức vượt ngưỡng 1.900 điểm

