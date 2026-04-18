Công ty CP Đầu tư ITP bị cấm các hoạt động chứng khoán trong 2 năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Công ty CP Đầu tư ITP bị cấm các hoạt động chứng khoán trong 2 năm

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- ITP đã thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được cấp giấy phép là hành vi bị cấm.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư ITP (ITP) do có hành vi thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được cấp phép.

Theo đó, ITP bị phạt 225 triệu đồng vì cung cấp hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép, là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1-12-2025 đến 1-4-2026, doanh nghiệp này đã đăng tải trên website chungkhoanitp.com các báo cáo phân tích cổ phiếu, đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp và đưa ra khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho khách hàng. 

Theo quy định tại khoản 32 Điều 4 Luật Chứng khoán, đây được xem là hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán.

Công ty CP đầu tư ITP bị cấm hoạt động chứng khoán trong 2 năm 2026 - Ảnh 1.

Thông tin trên website của ITP

Căn cứ kết quả giám sát, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định hành vi trên là vi phạm pháp luật và tiến hành xử phạt.

Ngoài phạt tiền, ITP còn bị áp dụng loạt biện pháp bổ sung trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 22-4-2026, gồm: cấm chào bán, phát hành chứng khoán; cấm niêm yết, đăng ký giao dịch; cấm hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán; cấm thực hiện các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán và giao dịch chứng khoán.

ITP có trụ sở tại số 214/47 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TPHCM. Công ty này thành lập ngày 31-7-2024, do ông Lê Anh Tùng làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Ghi nhận trên website, nội dung chủ yếu của ITP là tư vấn, đào tạo các khóa học chứng khoán, kèm theo nhiều bảng biểu phân tích mã cổ phiếu. Người dùng muốn truy cập sâu hơn phải cung cấp thông tin cá nhân và số điện thoại.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng với các thông tin trên không gian mạng, tránh bị lôi kéo từ các nguồn thiếu kiểm chứng. Các tổ chức, cá nhân cung cấp báo cáo phân tích và khuyến nghị đầu tư khi chưa được cấp phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


Công ty CP đầu tư ITP bị cấm hoạt động chứng khoán trong 2 năm 2026 - Ảnh 3.

Thông tin trên website của ITP

Bảo Tín Minh Châu từng bị xử phạt trước đó: Hé lộ gì trước lần kiểm tra của cơ quan chức năng?

Bảo Tín Minh Châu từng bị xử phạt trước đó: Hé lộ gì trước lần kiểm tra của cơ quan chức năng?

(NLĐO) - Sáng nay 26-3, các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội tiếp tục đóng cửa, vắng bóng khách hàng so với bình thường.

9 doanh nghiệp kinh doanh vàng bị xử phạt gần 580 triệu đồng

(NLĐO) - Cơ quan chức năng vừa quyết định xử phạt gần 580 triệu đồng đối với 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Đồng Tháp.

Chứng khoán 17-4: Ngắt mạch tăng khi các cổ phiếu Vingroup "hạ nhiệt"

(NLĐO) - Chuỗi ngày thăng hoa của thị trường chứng khoán đã tạm thời bị chặn lại trong phiên giao dịch ngày 17-4

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo