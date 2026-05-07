Chứng khoán 7-5: VN-Index vượt đỉnh lịch sử, sao nhà đầu tư không vui?

Sáng thăng hoa, xô đổ đỉnh lịch sử

Tiếp nối đà bứt phá rực rỡ từ phiên trước, thị trường bước vào ngày giao dịch 7-5 với tâm lý vô cùng hưng phấn. Sự tự tin của dòng tiền đã đẩy VN-Index mở cửa tạo khoảng trống giá tăng (gap-up) tại mốc 1.897,44 điểm và nhanh chóng thẳng tiến lên các mốc cao hơn.

Đỉnh điểm của sự thăng hoa diễn ra khi lực cầu bùng nổ, kéo VN-Index có thời điểm chạm mức cao nhất trong ngày là 1.924,95 điểm. Mức điểm này không chỉ giúp chỉ số chính thức chinh phục mốc tâm lý 1.900 điểm một cách thuyết phục mà còn vượt xa đỉnh lịch sử 1.918 điểm từng được thiết lập hồi giữa tháng 1-2026.

Cảm hứng tăng giá trong phiên sáng lan tỏa khá tốt, tạo ra một bầu không khí vô cùng sôi động trên bảng điện tử.

Chiều giằng co, áp lực chốt lời lan rộng

Tuy nhiên, khi thị trường leo lên vùng giá cao chưa từng có, tâm lý "hiện thực hóa lợi nhuận" của nhà đầu tư cũng lập tức bị kích hoạt. Bước sang phiên chiều, áp lực bán bắt đầu xuất hiện và dần lan rộng ra nhiều nhóm ngành xương sống.

Khởi nguồn từ nhịp điều chỉnh của nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản, làn sóng chốt lời nhanh chóng lan sang các nhóm ngân hàng, thép và xăng dầu.

Hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng và dầu khí chìm trong sắc đỏ, điển hình như PVT giảm sâu 4,9%, PVD giảm 2,8% hay PLX giảm 3,3%. Nhóm thép với "anh cả" HPG lùi 0,5% hay NKG giảm 0,3% cũng góp phần tạo sức ép lên chỉ số.

Sự cẩn trọng của dòng tiền khiến VN-Index dần thu hẹp đà tăng. Đóng cửa ngày giao dịch, chỉ số chính tăng 17,81 điểm (+0,94%), neo tại mốc 1.909,01 điểm.

Trong khi đó, HNX-Index chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt hơn, lùi 0,70 điểm (-0,28%) về 247,76 điểm, còn UPCoM-Index vẫn giữ được sắc xanh khi tăng nhẹ 0,16 điểm lên 127,81 điểm.

"Xanh vỏ đỏ lòng"

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên 7-5 là sự lệch pha nghiêm trọng giữa điểm số và độ rộng thị trường. Dù VN-Index tăng gần 18 điểm, bảng điện tử lại nghiêng hẳn về bên bán. Cụ thể, trên sàn HoSE ghi nhận tới 191 mã giảm giá, áp đảo hoàn toàn so với 119 mã duy trì được đà tăng.

Thị trường không sụp đổ trước áp lực bán là nhờ sự quay trở lại kịp thời của nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup cùng một vài trụ cột ngân hàng. Dòng tiền lớn bất ngờ tìm đến nhóm này, tạo bệ đỡ vô cùng vững chắc.

Cổ phiếu VHM trở thành tâm điểm khi vọt tăng kịch trần 7%, vươn lên thị giá 161.500 đồng, trong khi mã đầu ngành VIC cũng đóng góp đà tăng 2,1%.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng dù chịu sự phân hóa nhưng vẫn sở hữu những ngôi sao rực sáng. Nổi bật nhất là cổ phiếu STB khi mã này đóng cửa "tím lịm" ở mức giá trần 73.700 đồng/cổ phiếu, cùng với LPB tăng khá 3,6%.

Sự thăng hoa của STB và VHM đã trực tiếp kéo rổ vốn hóa lớn VN30 tăng vọt 25,69 điểm (+1,20%) lên mốc 2.079,10 điểm, trở thành "chiếc mỏ neo" giữ vững thành quả cho toàn thị trường.

Thanh khoản bùng nổ, khối ngoại tiếp đà bán ròng

Sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán tại vùng đỉnh lịch sử đã đẩy thanh khoản thị trường tăng vọt so với những phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 938,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch bùng nổ lên mức 29.538,95 tỉ đồng.

Về phía giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, dù áp lực đã có phần hạ nhiệt. Tổng giá trị bán ròng trên HoSE đạt 281,64 tỉ đồng (mua vào 3.470,97 tỉ đồng và bán ra 3.752,61 tỉ đồng).

Phiên giao dịch ngày 7-5 khép lại với những tín hiệu đan xen. Việc VN-Index vượt đỉnh 1.900 điểm là một tín hiệu kỹ thuật rất tích cực, song tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" cùng áp lực chốt lời gia tăng đòi hỏi nhà đầu tư cần giữ cái đầu lạnh, tập trung quản trị rủi ro thay vì đua lệnh mua đuổi trong những nhịp hưng phấn.