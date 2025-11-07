HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán bất ngờ giảm mạnh, VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Sơn Nhung - V.Vinh

(NLĐO) - Phiên giao dịch cuối tuần (7-11) khép lại với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường khi lực bán mạnh diễn ra trên diện rộng

Chỉ số VN-Index giảm mạnh 43,54 điểm (-2,65%), đóng cửa tại 1.599,1 điểm, đánh dấu phiên giảm sâu nhất trong gần 2 tháng qua. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với hơn 838 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tổng giá trị giao dịch đạt 24.289 tỉ đồng.

Toàn sàn HOSE ghi nhận 270 mã giảm, chỉ có 59 mã tăng và 37 mã đứng giá. Dòng tiền chủ yếu rút khỏi nhóm bluechips, khiến VN30 giảm 44,89 điểm (-2,4%) còn 1.824,71 điểm.

VN-Index thủng mốc 1.600 điểm - Ảnh 1.

Phiên giao dịch cuối tuần 7-11 khép lại với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường khi lực bán mạnh diễn ra trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ số là VIC (-7,01 điểm), VHM (-6,36 điểm), CTG (-2,53 điểm), VCB (-1,88 điểm), VPB (-1,78 điểm) và BID (-1,58 điểm). Các mã này đồng loạt giảm sâu, tạo sức ép lớn lên thị trường. Trong khi đó, một vài cổ phiếu lớn như GAS (+0,43 điểm) và FPT (+0,31 điểm) vẫn giữ được sắc xanh nhẹ nhưng không đủ cân bằng đà giảm chung.

Phân tích theo ngành, nhóm tài chính – ngân hàng là tâm điểm bán tháo với hàng loạt mã giảm mạnh: VIX (-6,67%), STB (-6,84%), SSI (-3,94%), SHB (-3,47%), VPB (-3,51%). Nhóm bất động sản cũng lao dốc, dẫn đầu là VHM (-6,9%), DXG (-4,55%), KHG (-4,15%), PDR (-2,03%). Ở nhóm vật liệu cơ bản, HPG giảm nhẹ 0,19% trong khi NKG giữ giá gần như không đổi.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh, với giá trị bán 3.974 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với giá trị mua 2.679 tỉ đồng, tương đương -1.295 tỉ đồng rút ra khỏi thị trường.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 6,04 điểm (-2,27%) xuống 260,11 điểm; còn UPCOM-Index ngược dòng nhẹ, tăng 0,46% lên 116,75 điểm.

Theo giới phân tích, việc VN-Index đánh mất ngưỡng tâm lý 1.600 điểm trong phiên này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên thận trọng, đặc biệt khi dòng tiền suy yếu và áp lực chốt lời tăng cao ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Dự báo trong tuần tới, thị trường có thể tiếp tục giằng co quanh vùng 1.580 – 1.610 điểm trước khi tìm được điểm cân bằng mới.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Vikkibank (VikkibankS), nhận định phiên giao dịch cuối tuần qua là một diễn biến bất ngờ và khó lường, khi thị trường giảm sâu không theo quy luật thường thấy của các "nhà tạo lập". Điều này khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân trở tay không kịp.

"Đáng lẽ với các tín hiệu hiện tại, xu hướng phải là đi lên nhưng ngược lại, VN-Index lại giảm mạnh dù không xuất hiện thông tin tiêu cực đáng kể. Trong khi chỉ số chung giảm khoảng 10–15%, thì nhiều cổ phiếu riêng lẻ đã mất tới 30–50% giá trị chỉ trong vòng ba tuần, gây áp lực tâm lý lớn cho nhà đầu tư"- ông Tuấn nói 

Theo ông Tuấn, niềm tin trên thị trường đã sụt giảm đáng kể, dẫn đến làn sóng bán tháo. Một phần nhà đầu tư chủ động cắt lỗ, phần khác bị ép bán do sử dụng margin (vay ký quỹ) ở mức cao.

"Thời gian qua, các đợt IPO lớn của doanh nghiệp đã hút bớt thanh khoản khỏi thị trường, trong khi nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ về khả năng hồi phục của chỉ số" - ông Tuấn nhận xét.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng sự giảm mạnh vừa qua có thể là cú rơi kỹ thuật, đưa thị trường vào vùng quá bán ngắn hạn, tạo điều kiện cho một nhịp hồi phục kỹ thuật sớm.

"Nếu không có thêm yếu tố tiêu cực mới, vùng quanh 1.600 điểm có thể là vùng tích lũy ngắn hạn. Sau một đến hai phiên điều chỉnh nữa, thị trường nhiều khả năng sẽ bật tăng trở lại" - ông Tuấn dự báo.

Tin liên quan

Chứng khoán ngày 7-11: Chờ tín hiệu để giải ngân cổ phiếu dầu khí

Chứng khoán ngày 7-11: Chờ tín hiệu để giải ngân cổ phiếu dầu khí

(NLĐO) – Tuy thị trường kém tích cực nhưng nhà đầu tư có thể chọn lọc giải ngân cổ phiếu giữ vùng giá hỗ trợ thuộc ngành dầu khí, lĩnh vực đầu tư công.

Chính phủ yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng, chứng khoán, trái phiếu

(NLĐO)- Trong các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, Chính phủ yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Chứng khoán ngày 6-11: VN-Index sẽ tăng giảm đan xen

(NLĐO) – Công ty Chứng khoán VCBS dự báo VN-Index có thể "rung lắc" mạnh trong phiên 6-11 với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư

