Kinh tế

Chứng khoán ngày 7-11: Chờ tín hiệu để giải ngân cổ phiếu dầu khí

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Tuy thị trường kém tích cực nhưng nhà đầu tư có thể chọn lọc giải ngân cổ phiếu giữ vùng giá hỗ trợ thuộc ngành dầu khí, lĩnh vực đầu tư công.

Chứng khoán ngày 7-11: Chờ tín hiệu để giải ngân cổ phiếu dầu khí, đầu tư công - Ảnh 1.

Chỉ số VN-Index ngày 6-11 đóng cửa ở 1.642 điểm, giảm 12 điểm (-0,74%)

Phiên giao dịch ngày 6-11 diễn ra đầy kịch tính. Sáng mở cửa, VN-Index tăng nhẹ nhờ lực đẩy từ các bluechip như VIC (Vingroup), GVR (Cao su Việt Nam) và bộ đôi khu công nghiệp BCM (Becamex IDC), VGC (Viglacera). Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị dập tắt bởi áp lực bán dồn dập ở nhóm ngân hàng, công nghệ (FPT), hàng không (VJC) và bán lẻ (MWG). Chỉ số lình xình quanh 1.654 điểm trước khi khép lại phiên sáng ở 1.640 điểm, giảm 14 điểm.

Bước sang phiên chiều, lực cầu bất ngờ trở lại ở nhóm ngân hàng và hệ sinh thái Vingroup giúp chỉ số thu hẹp đáng kể mức giảm, thậm chí có lúc lật ngược sang sắc xanh. Dẫu vậy, áp lực cung gia tăng về cuối phiên, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, đã kéo VN-Index đóng cửa ở 1.642 điểm, giảm 12 điểm (-0,74%).

Điểm đáng chú ý, thanh khoản giảm mạnh phản ánh tâm lý thận trọng bao trùm. Khối ngoại bán ròng hơn 1.067 tỷ đồng, tập trung xả STB, VPB và HPG – tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên chỉ số.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, phiên 6-11 điều chỉnh với thanh khoản thấp cho thấy thị trường đang trong giai đoạn "kiểm tra lại" vùng tích lũy. Nhà đầu tư nên bám sát biến động, kịp thời cơ cấu danh mục khi cổ phiếu chạm ngưỡng cắt lỗ/chốt lời, đồng thời theo dõi sát các mã giữ vững vùng hỗ trợ để chuẩn bị giải ngân khi chỉ số VN-Index cân bằng.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định dòng tiền đang thận trọng sau nhịp phục hồi 1.600 điểm. Nếu vùng 1.620-1.640 điểm thu hút được lực cầu mới, thị trường có thể bật lên. Ngược lại, nếu lực cầu yếu, nguồn cung lấn át, rủi ro thủng hỗ trợ và điều chỉnh sâu hơn sẽ hiện hữu.

Trong bối cảnh chung ảm đạm, nhóm dầu khí (PVS, PVD, GAS...) và đầu tư công (CTD, HBC, C4G...) nổi lên như những điểm sáng tương đối nhờ khả năng giữ giá và kỳ vọng từ giải ngân ngân sách cuối năm, giá dầu ổn định, cùng tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến của từng mã, kết hợp tín hiệu dòng tiền để giải ngân từng phần. Kiên nhẫn và chọn lọc sẽ là chìa khóa trong giai đoạn thị trường đang thử thách vùng tích lũy điểm.

