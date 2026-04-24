Chứng khoán HD có Chủ tịch HĐQT mới, tăng tốc kế hoạch IPO

Công ty CP Chứng khoán HD vừa công bố ông Vũ Hữu Điền đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT ngay khi Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) vừa diễn ra. Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Điền được bổ nhiệm làm Cố vấn cao cấp của Sovico Group – hệ sinh thái của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Ngoài vai trò tại Chứng khoán HD, ông Điền hiện còn giữ vị trí Chủ tịch Công ty CP Quản lý quỹ HD (HD Capital), qua đó tham gia điều hành nhiều mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tài chính liên quan đến HDBank.

Ông Vũ Hữu Điền (sinh năm 1972) là chuyên gia tài chính – đầu tư với gần 30 năm kinh nghiệm trên thị trường vốn trong nước và quốc tế. Ông tốt nghiệp Đại học Tài chính – Kế toán TPHCM, đồng thời sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Hệ thống Thông tin của Solvay Brussels School of Economics and Management (Bỉ).

Gia nhập Dragon Capital từ năm 2000 – giai đoạn đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Điền từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc đầu tư Quỹ VEIL (quỹ có giá trị tài sản ròng khoảng 2 tỉ USD, niêm yết tại London) và Trưởng bộ phận cấu trúc các giao dịch lớn (Deal Origination).

Đến tháng 7-2024, ông rời Dragon Capital và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS), sau đó kiêm Tổng Giám đốc. Tại đây, ông ghi dấu ấn khi nhanh chóng đưa VPBankS vào tốp 5 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, ông là người dẫn dắt thành công thương vụ IPO và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), giúp doanh nghiệp huy động gần 500 triệu USD trong thời gian ngắn.

Với Chứng khoán HD, tại kỳ họp đại hội cổ đông mới đây, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 4.747 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.375 tỉ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và 2,6 lần so với kết quả thực hiện năm 2025. Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 2.121 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.313 tỉ đồng, tăng 95%.

Một nội dung đáng chú ý tại đại hội là việc công ty trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), nhằm phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn. Kế hoạch này hướng đến mục tiêu tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời từng bước đưa cổ phiếu niêm yết trên thị trường.

Theo phương án đề xuất, Chứng khoán HD dự kiến chào bán 164,4 triệu cổ phiếu với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II đến quý IV/2026. Nếu hoàn tất các phương án tăng vốn, vốn điều lệ của công ty sẽ nâng lên gần 11.180 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp hiện nắm giữ 15% cổ phần tại Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX) – đơn vị được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 200 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông của HDEX có sự tham gia của nhiều đơn vị trong hệ sinh thái liên quan đến Sovico Group.