Kinh tế

Chứng khoán ngày 12-11: Cân nhắc giải ngân với cổ phiếu bắt đầu tăng giá

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày giảm sâu, chứng khoán Việt Nam dần hồi phục. Nhà đầu tư có thể thăm dò giải ngân những mã cổ phiếu khởi sắc.

Chứng khoán ngày 12-11: Cân nhắc giải ngân cổ phiếu bắt đầu tăng giá - Ảnh 1.

Kết phiên 11-11, VN-Index đóng cửa tại 1.593 điểm, tăng 13 điểm (tương đương 0,83%).

Phiên giao dịch mở cửa ngày 11-11 diễn ra sôi động khi VN-Index nhanh chóng tăng 5 điểm từ những phút đầu, nhờ sự trở lại của sắc xanh ở các cổ phiếu blue-chip thuộc ngành ngân hàng (như BID, VCB), chứng khoán (SSI, HCM), thép (HPG, HSG) và nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE). 

Đà tăng được nới rộng dần, đẩy chỉ số chung vượt mốc 1.595 điểm nhờ dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu, nổi bật với VNM (Vinamilk), MSN (Masan) và MWG (Thế Giới Di Động). Tuy nhiên, nửa cuối phiên sáng chứng kiến áp lực chốt lời quay về với nhóm cổ phiếu ngân hàng, khiến đà tăng thu hẹp.

Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giằng co trong 30 phút đầu, thậm chí VN-Index có lúc về dưới mốc tham chiếu do lực bán kỹ thuật. Song, từ giữa phiên, lực cầu bắt đáy bùng nổ ở các nhóm cổ phiếu ngân hàng, tiêu dùng và chứng khoán đã nhanh chóng kéo chỉ số trở lại đà tăng. Sắc xanh cũng lan tỏa sang nhóm cổ phiếu bất động sản (NVL, PDR) và đầu tư công (CTD, HBC), giúp VN-Index củng cố vững chắc vùng 1.590 điểm.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.593 điểm, tăng 13 điểm (tương đương 0,83%).

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), tuy dòng tiền mua vào đang từng bước quay lại nhưng khả năng thị trường rung lắc mạnh trong phiên 12-11 vẫn có thể xảy ra.

VCBS nhận định tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, dòng tiền phân hóa rõ rệt, ưu tiên cổ phiếu các nhóm ngành có câu chuyện riêng hoặc triển vọng kinh doanh quý IV/2025 sáng sủa như bán lẻ, chứng khoán và ngân hàng.

"Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để giải ngân thăm dò các cổ phiếu vừa bứt phá đi lên" – VCBS khuyến nghị.

Trong khi đó, một số công ty chứng khoán dự báo đà hồi phục trong phiên 12-11 có thể tiếp tục rung lắc để kiểm tra lực cầu. Thế nhưng, cơ hội vẫn mở ra cho chiến lược chọn lọc, tích lũy cổ phiếu. Nhà đầu tư cần theo dõi sát thanh khoản và diễn biến khối ngoại để điều chỉnh danh mục cổ phiếu kịp thời.

Chứng khoán mất 200 điểm: Diễn biến bình thường

Chứng khoán mất 200 điểm: Diễn biến bình thường

Nền tảng vĩ mô của Việt Nam vững chắc, đầu tư công đang được đẩy mạnh và chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ là cú hích cho thị trường phục hồi

Chuyên gia nêu lý do chứng khoán giảm mạnh cuối phiên

(NLĐO) – VN-Index giảm mạnh vào cuối phiên, xóa sạch thành quả phục hồi trong ngày và lùi sâu khỏi mốc 1.600 điểm

Chứng khoán về thấp nhất 4 tháng, nhà đầu tư ngỡ ngàng

(NLĐO) – VN-Index thủng mốc 1.600 điểm trong sự ngỡ ngàng, nhiều nhà đầu tư rủ nhau tắt app khi danh mục lỗ nặng.

