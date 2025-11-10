HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuyên gia nêu lý do chứng khoán giảm mạnh cuối phiên

Thái Phương

(NLĐO) – VN-Index giảm mạnh vào cuối phiên, xóa sạch thành quả phục hồi trong ngày và lùi sâu khỏi mốc 1.600 điểm

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10-11, VN-Index lại giảm hơn 18 điểm xuống còn 1.580 điểm; VN30 giảm mạnh hơn trên 20 điểm, lùi về sát mốc 1.800 điểm. Tương tự, chỉ số của sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm gần 2 điểm còn 258 điểm.

Đáng chú ý, đà giảm lại xuất hiện trong 15 phút khớp lệnh đóng cửa khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang. Thanh khoản trên thị trường sụt giảm mạnh, chỉ còn hơn 21.300 tỉ đồng. 

Diễn biến đáng chú ý là nhiều cổ phiếu bất ngờ "quay xe" giảm mạnh vào cuối phiên. Bởi, đầu phiên chiều, thị trường có sự hồi phục khá tốt, VN-Index có lúc tăng gần 10 điểm, 1.609 điểm. Nhiều cổ phiếu dòng chứng khoán, bất động sản tăng rất mạnh 3-4% nhưng bị bán ngược ngay sau đó.

Trên nhiều diễn đàn, hội nhóm đầu tư chứng khoán, nhiều người cho biết đang gồng lỗ cổ phiếu dòng chứng khoán, bất động sản, ngân hàng sau khi trót mua vào ở vùng 1.700 điểm tháng trước. Tới giờ này, nhiều tài khoản đầu tư đã lỗ nặng từ 20-30%.

Chứng khoán giảm mạnh cuối phiên , nhà đầu tư không kịp trở tay - Ảnh 2.

Chứng khoán bị bán mạnh vào cuối phiên

Vì sao chứng khoán thường liên tục bị "đánh úp" vào cuối phiên?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Văn Huy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nghiên cứu Đầu tư của Công ty cổ phần FIDT, phân tích thị trường chứng khoán trong quý II và quý III đã ghi nhận hiệu suất tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt tập trung vào các nhóm vốn hóa lớn, dẫn dắt bởi ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Sự tăng trưởng này đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư cá nhân tham gia. Tuy nhiên, chính sự tăng trưởng mạnh mẽ này lại tạo ra áp lực điều chỉnh.

Thông tin đã phản ánh hết vào giá từ kỳ vọng nâng hạng thị trường, khả năng FED hạ lãi suất, báo cáo quý III tích cực... Khi các thông tin này chính thức được công bố, không còn đủ sức nặng để đẩy giá lên cao hơn, ngược lại kích hoạt hành vi chốt lời của dòng tiền thông minh.

"Sự biến động mạnh và bất ngờ vào cuối phiên giao dịch đã khai thác điểm yếu của nhà đầu tư cá nhân với tính FOMO (tâm lý đám đông, mua đuổi, bán đuổi) cao. Khi thấy thị trường có dấu hiệu chốt lời và giá giảm nhanh chóng vào cuối ngày, tâm lý sợ hãi đã được kích hoạt. Điều này khiến họ vội vã bán ra theo tâm lý đám đông để tránh thua lỗ, tạo nên một vòng xoáy bán tháo, làm cho xu hướng giảm trở nên quyết liệt hơn hẳn so với giao dịch trong phiên, đặc biệt là giai đoạn cuối phiên" – ông Bùi Văn Huy phân tích.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng cho rằng thường vào cuối phiên giao dịch – sau khoảng 14 giờ, VN-Index bắt đầu đảo chiều giảm trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài miệt mài bán ròng và thanh khoản thấp, gây áp lực tâm lý lên thị trường. 

Vì vậy, nhà đầu tư cá nhân thường theo tâm lý đám đông, bán mạnh hoặc mua mạnh khiến thị trường đảo chiều nhanh. Thực tế thời gian qua, nhiều phiên thị trường bị "đánh úp" nhưng cũng có không ít phiên thị trường bật tăng mạnh khi đóng cửa – ngược với phiên sáng.

Theo các chuyên gia, mức margin (tỉ lệ vốn vay) cao của thị trường và nhà đầu tư, cùng với bộ đệm tài khoản mỏng khi thị trường "xanh vỏ đỏ lòng" trong thời gian dài khiến thị trường có những cú xả mạnh về cuối phiên.

Dù vậy, trong mọi kịch bản, nhà đầu tư không nên hoảng loạn và cần duy trì niềm tin vào triển vọng của thị trường trung và dài hạn.


