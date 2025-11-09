HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán về thấp nhất 4 tháng, nhà đầu tư ngỡ ngàng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – VN-Index thủng mốc 1.600 điểm trong sự ngỡ ngàng, nhiều nhà đầu tư rủ nhau tắt app khi danh mục lỗ nặng.

Thị trường chứng khoán đánh dấu tuần giảm thứ 4 liên tiếp, thủng mốc tâm lý 1.600 điểm và rơi về mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Hiện, VN-Index dừng ở mức 1.599 điểm, giảm 2,47% so với cuối tuần trước. Trong đó, chỉ riêng phiên cuối tuần áp lực bán mạnh đã khiến chỉ số mất tới 43 điểm, đóng cửa dưới hỗ trợ cứng 1.600 điểm. 

Thanh khoản thị trường tuần qua ở mức thấp, có phiên giá trị giao dịch trên HOSE chưa tới 18.000 tỉ đồng, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền. 

Hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu không chỉ chìm trong sắc đỏ, giảm liên tiếp nhiều ngày mà còn thủng các mốc hỗ trợ trong nhiều tháng qua.

Trên khắp các diễn đàn, nhiều nhà đầu tư lo lắng khi danh mục đỏ, tài khoản bị âm nặng, thậm chí mức lỗ lên tới 30-40% nếu dùng margin (vốn vay).

"Tắt app chưa mọi người, tôi chính thức tắt app đây" – anh Mạnh Hào (một nhà đầu tư ở TP HCM), có kinh nghiệm 5 năm trên thị trường chứng khoán, vẫn không dấu sự thất vọng khi thấy VN-Index thủng liên tiếp vùng 1.700 điểm, rồi 1.600 điểm. 

Tài khoản của anh đã bị lỗ khoảng 20% tổng danh mục, trong đó một số cổ phiếu dòng chứng khoán giảm sâu tới 25%.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khi thị trường lùi sâu về vùng 1.650 điểm, không ít môi giới của một số công ty chứng khoán vẫn tiếp tục khuyến nghị cho nhà đầu tư mua vào cổ phiếu dòng chứng khoán, bất động sản.

Chứng khoán tuần tới được dự báo có thể tích cực trở lại

Ông Đinh Việt Bách, Chuyên gia phân tích, Công ty chứng khoán Pinetree, nhận định trong ngắn hạn, áp lực có khả năng vẫn sẽ đến từ các cổ phiếu trụ như nhóm ngân hàng, họ Vingroup và một số mã trong rổ VN30.

Dù vậy, nhóm cổ phiếu Mid-cap (vốn hóa vừa) đang cho thấy dấu hiệu tích cực hơn, thậm chí có khả năng tạo đáy ngắn hạn.

"Nhiều khả năng trong tuần tới, thị trường sẽ còn một nhịp rung lắc mạnh để rũ bỏ lượng hàng yếu, qua đó kích hoạt dòng tiền đang chờ đợi bên ngoài. Điều kiện cần là lực cầu quay trở lại, khi đó thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật" – ông Bách kỳ vọng. 

Ngược lại, nếu dòng tiền vẫn thận trọng, áp lực bán có thể lan sang cả những nhóm cổ phiếu khỏe, khiến chỉ số lùi sâu hơn về vùng 1.500 - 1.520 điểm.

Theo Công ty chứng khoán SHS, một tin khởi sắc trong tháng này là tháng 10-2025, toàn thị trường có thêm khoảng 311.000 tài khoản nhà đầu tư mở mới. Lũy kế 10 tháng, có thêm gần 2,1 triệu tài khoản nhà đầu tư mới gia nhập thị trường. Dù giá điều chỉnh, nền lực cầu trung hạn từ nhà đầu tư mới tiếp tục tích lũy, sẽ là yếu tố đệm cho giai đoạn hồi phục khi thanh khoản cải thiện và tâm lý nhà đầu tư bớt thận trọng hơn. Nếu VN-Index củng cố vững chắc quanh mốc 1.600 điểm kèm thanh khoản nâng lên, nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng dần tỉ trọng ở nhóm nền tảng tốt hưởng lợi quý IV/2025 và đầu năm 2026.

Nhìn về dài hạn, nhất là triển vọng vốn ngoại, ông Tuấn Nhan, Phó Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Vietcap, cho biết các quỹ và nhà đầu tư nước ngoài có thể mang về khoảng 1,5 tỉ USD vốn đầu tư vào Việt Nam trong năm sau, trong bối cảnh FTSE Russell vừa thông báo nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp. 

Kỳ vọng dòng vốn mới sẽ giúp cân bằng lại động thái bán ròng của khối ngoại trong năm vừa qua, đặc biệt là sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư mới tại Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc).

Nguồn: SHS


Thị trường tiền số hôm nay, 7-11: Một công ty chứng khoán bất ngờ gác kế hoạch lập sàn

Thị trường tiền số hôm nay, 7-11: Một công ty chứng khoán bất ngờ gác kế hoạch lập sàn

(NLĐO)- Giới phân tích cho rằng nếu giá Bitcoin giữ được ở vùng 100.000 USD, đồng tiền này có thể dần phục hồi.

Chứng khoán bất ngờ giảm mạnh, VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

(NLĐO) - Phiên giao dịch cuối tuần (7-11) khép lại với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường khi lực bán mạnh diễn ra trên diện rộng

Chứng khoán ngày 7-11: Chờ tín hiệu để giải ngân cổ phiếu dầu khí

(NLĐO) – Tuy thị trường kém tích cực nhưng nhà đầu tư có thể chọn lọc giải ngân cổ phiếu giữ vùng giá hỗ trợ thuộc ngành dầu khí, lĩnh vực đầu tư công.

chứng khoán nhà đầu tư cổ phiếu bất động sản chứng khoán hôm nay VN-Index cổ phiếu chứng khoán
