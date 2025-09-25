Chứng khoán ngày mai, 26-9: Cơ hội giải ngân cổ phiếu thu hút dòng tiền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán ngày mai, 26-9: Cơ hội giải ngân cổ phiếu thu hút dòng tiền

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO – Chứng khoán Việt ngày 25-9 có sự phân hóa dòng tiền giữa các nhóm ngành, tạo cơ hội cho nhà đầu tư cân nhắc giải ngân trong phiên 26-9

Chứng khoán ngày mai, 26-9: Cơ hội giải ngân cổ phiếu thu hút dòng tiền- Ảnh 1.

Kết phiên 25-9, VN-Index tăng hơn 8 điểm, dừng tại 1.666 điểm

Mở cửa phiên sáng 25-9, VN-Index tăng 4 điểm nhờ lực cầu mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực bán ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup, ngân hàng, và các mã riêng lẻ như HVN, FPT khiến đà tăng thu hẹp. Nhóm bất động sản và đầu tư công tiếp tục thu hút dòng tiền, với các mã nổi bật như DIG (+2,79%), PDR (+2,55%), và CII (tăng trần).

Bước sang phiên chiều, lực cầu trở lại với nhóm cổ phiếu Vingroup, giúp VN-Index nới rộng đà tăng. Tuy nhiên, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét khi rút khỏi nhóm bất động sản, chuyển hướng sang nhóm đầu tư công và dầu khí. Chỉ số chung dao động trong biên độ hẹp nhưng vẫn duy trì sắc xanh. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, đạt giá trị 2.062 tỉ đồng, tập trung vào các mã như VPB, FPT, và SSI.

Kết phiên, VN-Index tăng hơn 8 điểm, dừng tại 1.666 điểm, khẳng định lực cầu cổ phiếu chiếm ưu thế.

Công ty chứng khoán VCBS nhận định thị trường đang trong giai đoạn giằng co và tích lũy, với thanh khoản thấp . Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu khả dụng, tận dụng nhịp rung lắc để giải ngân thăm dò vào các mã thu hút dòng tiền trong các nhóm cổ phiếu ngàn bán lẻ, ngân hàng, và chứng khoán.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ch biết thanh khoản phiên 25-9 giảm nhẹ, cho thấy nguồn cung chưa tạo áp lực lớn. "Dòng tiền cần hấp thu nguồn cung mạnh hơn để thị trường khẳng định xu hướng đi lên. Nhà đầu tư nên quan sát cung cầu, hạn chế mua đuổi cổ phiếu giá cao" - VDSC khuyến nghị.



Tin liên quan

Chứng khoán ngày mai, 25-9: Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản có thể tiếp tục dậy sóng

Chứng khoán ngày mai, 25-9: Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản có thể tiếp tục dậy sóng

(NLĐO) - Sự tăng giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản... trong phiên 24-9 đang được thị trường kỳ vọng lan tỏa tại phiên sắp tới

Chứng khoán ngày mai, 23-9: Cung cổ phiếu còn gây sức ép?

(NĐLO) – Phiên giao dịch ngày 22-9 chứng kiến áp lực bán mạnh mẽ. Liệu nguồn cung cổ phiếu có tiếp tục tạo sức ép trong phiên giao dịch ngày mai?

Chuyên gia nêu điều kiện để chứng khoán trở lại vùng đỉnh 1.700 điểm

(NLĐO) – VN-Index chỉ cách vùng đỉnh lịch sử khoảng 35 điểm nhưng tài khoản của nhiều nhà đầu tư lại lỗ nặng.

bất động sản chứng khoán đầu tư công cổ phiếu ngân hàng SSI FPT VPB cổ phiếu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo