Chứng khoán ngày 4-9: Cơ hội “đu” theo cổ phiếu thu hút dòng tiền

Kết thúc phiên 3-9, toàn sàn HoSE (TP HCM) có 212 mã cổ phiếu tăng giá, 110 mã giảm giá

Phiên giao dịch ngày 3-9 chứng kiến VN-Index mở cửa với biên độ dao động hẹp quanh mốc tham chiếu. Nhóm cổ phiếu VN30, đặc biệt là các mã như VIC, VHM và nhóm ngân hàng, chịu áp lực điều chỉnh mạnh, kéo chỉ số chung đi xuống. Trong khi đó, một số blue-chips như HPG, MSN và VNM vẫn duy trì được sắc xanh đáng kể.

Điểm sáng của phiên sáng 3-9 đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (midcap), đặc biệt là các mã thuộc ngành bất động sản, đầu tư công-xây dựng và thép, với lực cầu ấn tượng. Các mã như CII, DIG, NKG ghi nhận tăng trần, trong khi nhiều cổ phiếu khác tăng từ 2-3%.

Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục giằng co trong sắc đỏ, với sự phân hóa rõ nét ở nhóm blue-chips. Các mã bất động sản và thép tiếp tục là tâm điểm, với PDR, NKG, HSG và DIG đồng loạt tăng trần, tạo điểm nhấn tích cực. Tuy nhiên, áp lực bán ròng từ khối ngoại khá mạnh, đạt giá trị 2.884,99 tỉ đồng, tập trung vào các mã như HPG, VPB và FPT.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại 1.681 điểm, giảm nhẹ gần 1 điểm . Toàn sàn HoSE ( TP HCM) có 212 mã tăng, 110 mã giảm và 59 mã đứng giá, cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn hoạt động tích cực.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, diễn biến hiện tại cho thấy VN-Index duy trì xu hướng đi ngang trong vùng 1670-1690 điểm, với sự phân hóa rõ nét giữa nhóm blue-chips và các cổ phiếu vốn hóa vừa. Dòng tiền đang luân chuyển mạnh mẽ vào các nhóm ngành như bất động sản, ngân hàng, đầu tư công, thép và xây dựng.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng các nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng các mã đã tích lũy tốt, củng cố nền giá hoặc kiểm tra hỗ trợ thành công. Đồng thời, nhà đầu tư có thể “đu” theo dòng tiền, chọn lọc các cổ phiếu thu hút lực cầu mạnh để lướt sóng .

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường đang thận trọng trước vùng cản 1690-1700 điểm, nhưng vẫn giữ được tín hiệu hồi phục. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước, cho thấy áp lực bán chưa quá lớn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đề phòng rủi ro từ nguồn cung nếu áp lực bán ròng của khối ngoại gia tăng.

VDSC cho rằng thị trường vẫn có cơ hội thử thách vùng cản 1690-1700 điểm trong các phiên tới, song nhà đầu tư cần quan sát kỹ diễn biến cung cầu để đánh giá khả năng tăng điểm.