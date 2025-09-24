HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày mai, 25-9: Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản có thể tiếp tục dậy sóng

Tin - ảnh : Thy Thơ

(NLĐO) - Sự tăng giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản... trong phiên 24-9 đang được thị trường kỳ vọng lan tỏa tại phiên sắp tới

Chứng khoán ngày mai, 25-9: Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản có thể tiếp tục dậy sóng - Ảnh 1.

Phiên giao dịch chứng khoán 24-9, nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản tăng giá dữ dội

Trước đó, mở cửa phiên giao dịch chứng khoán 24-9, thị trường chịu áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và các mã thuộc Vingroup, khiến chỉ số VN-Index có lúc giảm sâu xuống dưới 1.620 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy dần xuất hiện vào giữa phiên sáng, giúp chỉ số này thu hẹp đà giảm. Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công trở thành điểm sáng, thu hút dòng tiền mạnh mẽ với các mã nổi bật như DIG ,CEO và CII.

Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giảm điểm trong 30 phút đầu nhưng nhanh chóng lấy lại đà tăng nhờ lực cầu trở lại ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Đặc biệt, nhóm bất động sản tiếp tục mở rộng đà tăng, kết hợp với dòng tiền lan tỏa từ nhóm ngân hàng, đã giúp VN-Index bứt phá mạnh mẽ trong 30 phút cuối phiên, đóng cửa tại mức cao nhất 1.657 điểm, tăng 22 điểm (+1,36%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị 1.509 tỉ đồng, tập trung vào các mã như VHM, SSI và VPB. Tuy nhiên, điều này không làm giảm sức hút của thị trường khi lực cầu nội vẫn đủ mạnh để đẩy chỉ số tăng.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, VN-Index đã bật lên từ vùng hỗ trợ 1.620 điểm với sắc xanh lan tỏa nhờ sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. 

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang trong đà tăng tốt; cân nhắc giải ngân lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công, đặc biệt trong các nhịp rung lắc của thị trường. Các nhóm ngành đáng chú ý là ngân hàng, bất động sản, thép và chứng khoán.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường tiếp tục được hỗ trợ tại vùng 1.620 điểm và đã hồi phục nhanh chóng. Thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy nguồn cung chưa gây áp lực lớn khi thị trường lùi về vùng hỗ trợ, đồng thời dòng tiền mua cũng gia tăng khi xuất hiện tín hiệu tích cực. 

VDSC dự báo VN-Index có thể vượt lên trên đường vùng 1.663 điểm trong phiên 25-9. Tuy nhiên, nguồn cung tiềm ẩn gia tăng có thể gây áp lực tại vùng này.

Tin liên quan

Chuyên gia nêu điều kiện để chứng khoán trở lại vùng đỉnh 1.700 điểm

Chuyên gia nêu điều kiện để chứng khoán trở lại vùng đỉnh 1.700 điểm

(NLĐO) – VN-Index chỉ cách vùng đỉnh lịch sử khoảng 35 điểm nhưng tài khoản của nhiều nhà đầu tư lại lỗ nặng.

Nhiều cơ hội khi thị trường chứng khoán nâng hạng

Phần lớn chuyên gia và công ty chứng khoán vẫn giữ cái nhìn tích cực khi FED bước vào chu kỳ nới lỏng lãi suất

Chứng khoán ngày 19-9: Cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục thu hút dòng tiền

(NLĐO) – Sự tăng điểm ổn định của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đang tạo kỳ vọng dòng tiền sẽ tiếp tục dồn vào nhóm này.

