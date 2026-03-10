HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chứng khoán thế giới bật tăng sau phát ngôn của ông Donald Trump

Huệ Bình

(NLĐO) - Chứng khoán châu Á hôm 10-3 hồi phục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu chiến dịch quân sự ở Iran sắp kết thúc.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mở cửa với mức tăng hơn 5%, dẫn đầu đà hồi phục của khu vực.  Theo kênh CNBC, chỉ số Kosdaq (chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ) cũng tăng hơn 4%.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 1,35% trong đầu phiên giao dịch.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,66%, trong khi chỉ số Topix tăng 1,3%.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) ở mức 25.370 điểm, so với mức chốt phiên trước đó của chỉ số này là 25.408,46 điểm.

Chứng khoán châu Á bật tăng sau phát ngôn của ông Donald Trump - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán châu Á hôm 10-3 đã hồi phục sau đợt bán tháo một ngày trước đó. Ảnh: AP

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 9-3 (giờ địa phương), chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,83% lên mức 6.795,99 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 239,25 điểm (tương đương 0,5%) và kết thúc ở mức 47.740,80 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,38% và đóng cửa ở mức 22.695,95 điểm.

Những chuyển động này đánh dấu một sự xoay chuyển ấn tượng so với các mức thua lỗ ghi nhận hồi đầu ngày. Chỉ số Dow Jones từng có lúc giảm gần 900 điểm ở mức thấp nhất trong phiên, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng từng giảm tới 1,5% mỗi chỉ số.

Bên cạnh đó, đài CNBC cho biết giá dầu đã giảm hơn 10% sau khi ông Donald Trump cho biết đang cân nhắc việc nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz, điểm trung chuyển quan trọng nhất thế giới đối với thị trường dầu thô.

Ông Donald Trump cũng nói với một phóng viên của đài CBS News (người đã chia sẻ các bình luận này trong một bài đăng trên X) rằng: "Cuộc xung đột về cơ bản đã rất hoàn tất".

Ông Donald Trump: Chiến dịch tại Iran thành công, giá dầu sẽ sớm hạ nhiệt

Ông Donald Trump: Chiến dịch tại Iran thành công, giá dầu sẽ sớm hạ nhiệt

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ca ngợi thành công của quân đội Mỹ khi bước sang tuần thứ hai chiến dịch không kích vào Iran.

Iran có lãnh tụ tối cao mới

Ngày thứ 10 của chiến sự Trung Đông cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi Iran thông báo có lãnh tụ tối cao mới

Giá dầu bứt tốc khỏi mốc 100 USD/thùng, ông Donald Trump nói "cái giá nhỏ phải trả"

(NLĐO) - Giá dầu thế giới đã vượt qua mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên sau 3,5 năm do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông.

chứng khoán Donald Trump Mỹ - Iran
