Giá dầu lao dốc sau tuyên bố của ông Donald Trump

Tính đến 8 giờ ngày 10-3 (giờ Singapore), giá dầu thô Brent đã giảm 7,25 USD, tương đương 7,3%, xuống còn 91,71 USD/thùng. Trước đó một ngày, giá dầu Brent từng tăng vọt 29%, chạm mức cao nhất trong phiên là 119,50 USD.

Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm tới 10%, xuống còn 85,02 USD/thùng, sau phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 9-3. Phiên giao dịch này đã chứng kiến biên độ dao động giá rộng nhất kể từ thời điểm giá dầu ngắn ngủi rơi xuống mức âm trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở bang Florida rằng ông có kế hoạch dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ. Ảnh: Bloomberg

Tại một cuộc họp báo ở bang Florida - Mỹ hôm 9-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ và để Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Bloomberg dẫn lời ông Donald Trump nói: "Chúng tôi đang tìm cách giữ giá dầu ở mức thấp. Giá đã tăng lên một cách khiên cưỡng vì chiến dịch quân sự ở Iran".

Giá dầu đã tăng vọt lên mức gần 120 USD/thùng vào đầu ngày 9-3 trước khi quay đầu giảm khi các nền kinh tế lớn nhất thế giới cân nhắc nỗ lực giải phóng các kho dự trữ dầu khẩn cấp.

Tuy nhiên, eo biển Hormuz huyết mạch thực tế vẫn đang bị đóng cửa, khiến các nhà sản xuất lớn ở vịnh Ba Tư, bao gồm cả Ả Rập Saudi, phải cắt giảm sản lượng.

Bloomberg đưa tin việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz bị đình trệ khiến Ả Rập Saudi, Iraq, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phải giảm sản lượng do các kho chứa đã đầy.

Thị trường đang theo dõi sát sao thời điểm lưu thông tàu chở dầu qua eo biển này được khôi phục.

Tổng thống Donald Trump không đưa ra thêm chi tiết cụ thể nào về kế hoạch hộ tống tàu chở dầu hay dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ, ngoài việc thừa nhận rằng ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm hôm 9-3.

Cuộc xung đột tại Iran hiện bước sang tuần thứ hai và lôi kéo hơn một chục quốc gia vào vòng xoáy, dẫn đến sự gia tăng giá năng lượng, bao gồm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm như dầu diesel. Giá xăng lẻ tại Mỹ nhảy vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 8-2024, tạo thêm áp lực lên ông Donald Trump.

Sự biến động giá dữ dội vào ngày 9-3 đã khiến dầu WTI giao dịch trong biên độ dao động lên tới 38 USD. Giá dầu Brent đã giảm khoảng 20 USD so với mức đỉnh, ghi nhận mức giảm kỷ lục từ trước đến nay nếu tính từ mức giá cao nhất trong ngày đến mức giá đóng cửa.