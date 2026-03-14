Kinh tế

VIDEO: Chuyên gia nêu chiến lược đầu tư vàng, chứng khoán không lo "đu đỉnh"

Thái Phương

(NLĐO) - Chuyên gia đề xuất xây dựng danh mục theo mô hình "3 phòng tuyến" để cân bằng giữa an toàn và tăng trưởng tài sản của nhà đầu tư một cách bền vững

Trong 2 tuần sau khi chiến sự ở Trung Đông nổ ra, không chỉ giá dầu và nhiều lĩnh vực khác bị ảnh hưởng mà thị trường tài chính trong và ngoài nước cũng ghi nhận sự biến động rất mạnh. Thị trường chứng khoán chứng kiến đợt lao dốc lịch sử, giới đầu tư thua lỗ nặng nề. 

Kênh đầu tư vàng, bạc tưởng chừng sẽ trở thành kênh trú ẩn vốn an toàn cũng sụt giảm mạnh khiến những người từng xếp hàng mua vào trước khi chiến sự bùng nổ cũng đang thua lỗ ngắn hạh. 

Tại talkshow với chủ đề "Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?" do Báo Người Lao Động tổ chức vừa qua, TS Châu Đình Linh, chuyên gia tài chính ngân hàng, đã chia sẻ quan điểm về việc phân bổ danh mục đầu tư giữa chứng khoán, vàng, tiền gửi tiết kiệm để giúp nhà đầu tư "ngủ ngon", không lo "đu đỉnh". 

Chiến lược đầu tư vàng và chứng khoán an toàn cho nhà đầu tư bền vững - Ảnh 1.

TS Châu Đình Linh

Theo chuyên gia này, trên thị trường tài chính, không có công thức chung cho tất cả. Tuy nhiên, mỗi nhà đầu tư cần cân nhắc 3 yếu tố quan trọng: tổng nguồn vốn hiện có, "khẩu vị rủi ro" và mục tiêu đầu tư trong từng giai đoạn.

Theo TS Châu Đình Linh, đầu tư chứng khoán là hoạt động đòi hỏi sự tính toán khoa học nhằm tìm kiếm lợi nhuận, song yếu tố an toàn vốn luôn phải được đặt lên hàng đầu. 

Thực tế, nhiều nhà đầu tư cá nhân thường mắc sai lầm khi chạy theo tâm lý đám đông, mua vào khi giá cổ phiếu đã tăng mạnh và bán ra khi thị trường giảm sâu. Đây chủ yếu là hệ quả của việc thiếu phân tích và thiếu kỷ luật trong đầu tư.

Từ kinh nghiệm cá nhân, ông Linh đã xây dựng danh mục đầu tư theo mô hình "3 phòng tuyến" nhằm cân bằng giữa mục tiêu an toàn và tăng trưởng.

TS Châu Đình Linh chia sẻ về phân bổ các kênh đầu tư

Phòng tuyến thứ nhất là lớp phòng thủ, bao gồm các tài sản mang tính tích lũy và bảo toàn giá trị. Trong đó, vàng được xem là kênh đầu tư quen thuộc với nhiều gia đình Việt Nam.

"Vàng chỉ nên là kênh tích lũy dài hạn, tránh đầu cơ ngắn hạn bởi giá vàng trong nước và thế giới có độ chênh lệch, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố chính sách và rủi ro mà nhà đầu tư cá nhân khó kiểm soát. Nên mua vàng theo công thức "túc tắc" khi có tiền nhàn rỗi. Bên cạnh đó, tiền gửi tiết kiệm giúp tạo nguồn thu nhập ổn định và giảm áp lực rủi ro cho danh mục" - TS Linh phân tích.

Phòng tuyến thứ hai là các tài sản tạo dòng tiền ổn định, như trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản cho thuê hoặc các khoản đầu tư có khả năng mang lại thu nhập định kỳ. Một phần vốn cũng có thể được phân bổ vào các khoản tiền gửi có lãi suất cao hơn, song "lợi suất càng cao thường đi kèm mức độ rủi ro lớn hơn".

Phòng tuyến thứ ba là nhóm đầu tư tăng trưởng, trong đó cổ phiếu đóng vai trò chủ đạo. Theo TS Linh, tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục cần được xác định rõ ngay từ đầu, dựa trên chiến lược và khẩu vị rủi ro của từng cá nhân.

Nhà đầu tư chứng khoán cũng cần tìm hiểu kỹ tình hình tài chính, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh việc theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô. Quyết định đầu tư cuối cùng phải do chính nhà đầu tư đưa ra, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các khuyến nghị hoặc thông tin lan truyền.

Chiến lược đầu tư vàng và chứng khoán an toàn cho nhà đầu tư bền vững - Ảnh 2.

Giá vàng biến động liên tục những ngày qua

Ngoài 3 phòng tuyến trên, TS Linh cho rằng còn một "phòng tuyến đặc biệt" thường bị nhiều người bỏ qua, đó là đầu tư cho chính bản thân. Việc nâng cao kiến thức tài chính, hiểu biết thị trường và kỹ năng quản trị rủi ro sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn, đồng thời giảm áp lực tâm lý khi thị trường biến động.

Theo chuyên gia này, mục tiêu cuối cùng của đầu tư không chỉ là lợi nhuận trong ngắn hạn mà là gia tăng tài sản một cách bền vững. Vì vậy, trước khi nghĩ đến mức sinh lời cao, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro và bảo vệ nguồn vốn của mình.

Khi kiến thức và chiến lược được chuẩn bị tốt, quá trình đầu tư sẽ trở nên chủ động hơn và nhà đầu tư cũng ít bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.

Chiến lược đầu tư vàng và chứng khoán an toàn cho nhà đầu tư bền vững - Ảnh 3.

VN-Index cũng rớt khoảng 200 điểm từ mốc đỉnh sát 1.900 điểm hồi cuối tháng 2


Sáng 14-3, giá vàng trong nước rớt mốc 180 triệu đồng/lượng

Sáng 14-3, giá vàng trong nước rớt mốc 180 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt tiếp, chiều mua vào rơi khỏi mốc 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 14-3: Tiếp tục sụt giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 14-3, chưa dừng đà giảm sâu khi đồng USD còn tăng giá, nhà đầu tư tiếp tục chốt lời

Sáng 13-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm cả hàng triệu đồng mỗi lượng theo đà đi xuống của giá thế giới.

