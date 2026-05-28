Thời sự

Chung tay kiến tạo động lực tăng trưởng mới

THÁI PHƯƠNG

Cộng đồng doanh nghiệp đã góp ý, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực cho dự thảo Luật Đô thị đặc biệt để kiến tạo động lực tăng trưởng mới của TP HCM

Ngày 27-5, UBND TP HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp (DN), tập đoàn trong và ngoài nước hoạt động trên địa bàn thành phố về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội thảo.

Cơ hội rất lớn

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết dự án Luật Đô thị đặc biệt có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với TP HCM mà còn góp phần hoàn thiện thể chế quản trị đô thị của cả nước.

Thời gian qua, TP HCM luôn là đầu tàu đổi mới, năng động, sáng tạo. Qua các thời kỳ, thành phố đều duy trì được vai trò tăng trưởng 2 con số, nhưng những năm gần đây tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại. Dù vậy, quý I/2026, GRDP của thành phố tăng 8,57%, là tín hiệu tích cực. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm của Trung ương thông qua các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 98/2023, Nghị quyết 260/2025.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được, trong bối cảnh hiện nay, những cơ chế đặc thù này còn bị giới hạn trong thời gian nhất định, chưa tạo được niềm tin dài hạn cho DN và nhà đầu tư. Do đó, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP HCM là cơ hội rất lớn để hình thành một thể chế ổn định, lâu dài, tạo niềm tin cho cộng đồng DN, xây dựng môi trường đầu tư bền vững, thu hút các nguồn lực phát triển.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, quan điểm của thành phố đối với dự thảo luật này là trước hết phải kế thừa các cơ chế đặc thù hiệu quả từ Nghị quyết 98 của Quốc hội và các chính sách đang phát huy tác dụng. Đồng thời, mạnh dạn đề xuất những cơ chế mới, vượt trội, thậm chí có tính thí điểm quốc tế, để tạo dư địa phát triển mạnh mẽ hơn cho thành phố.

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt gồm 9 chương, 46 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung lớn: Nguồn lực và giám sát; động lực phát triển; không gian đô thị; nền tảng quản trị. Trình bày tóm tắt những nội dung chính của dự thảo luật, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp, cho hay dự thảo hướng đến mục tiêu xây dựng thể chế vượt trội, tạo "đột phá của đột phá" cho TP HCM, với các định hướng lớn như huy động tối đa nguồn lực công - tư để phát triển hạ tầng quy mô lớn; đổi mới mô hình quản lý theo hướng "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; xây dựng TP HCM trở thành trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ của khu vực.

Lãnh đạo nhiều DN, tập đoàn trong và ngoài nước thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP HCM, đồng thời đánh giá cao chủ trương xây dựng một khuôn khổ pháp lý ổn định, vượt trội, tạo động lực phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội thảo. (Ảnh do Trung tâm Báo chí TP HCM cung cấp)

Cần chính sách vượt trội cho doanh nghiệp

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ cộng đồng DN. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội DN xanh TP HCM, cho rằng dự thảo luật bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện cho DN phát triển các mô hình kinh doanh mới. Theo ông Kỳ, để DN mạnh dạn đổi mới sáng tạo, TP HCM cần chuyển mạnh từ tư duy kiểm soát quy trình sang quản trị theo kết quả. Thành phố cần xây dựng nền hành chính số thực chất, có hệ dữ liệu dùng chung và cơ chế xử lý trách nhiệm theo thời hạn công việc.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex), góp ý vào 5 nhóm vấn đề lớn: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt theo hướng kiến tạo phát triển; tăng quyền tự chủ cho DN nhà nước chiến lược; mở rộng tư duy phát triển TOD và không gian đô thị; phát triển khu công nghiệp sinh thái, năng lượng xanh; hình thành khu thí điểm tự do đổi mới sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Thế Duy, Nghị quyết 09/NQ-TW về xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới nhấn mạnh vai trò của kinh tế nhà nước và yêu cầu nâng cao hiệu quả DN nhà nước trong các lĩnh vực then chốt. Vì thế, cần có cơ chế đặc thù để phát triển nguồn lực kinh tế nhà nước cũng như các DN nhà nước chiến lược. "Dự thảo luật cần bổ sung nhóm quy định riêng về quản lý đầu tư và phát triển vốn nhà nước tại các DN chiến lược của TP HCM. Đơn cử, cho phép HĐND TP HCM được quyết định danh mục DN nhà nước nắm giữ vốn; quyết định đầu tư vốn nhà nước vào DN phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố và không bị giới hạn cứng bởi ngành nghề, lĩnh vực hay địa bàn" - ông Nguyễn Thế Duy đề xuất.

Trong khi đó, thượng tá Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chi nhánh TP HCM, đề xuất dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cần bổ sung cơ chế đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đối với các sản phẩm công nghệ chiến lược mang tính chủ quyền, ưu tiên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, nền tảng số và công nghệ lõi phục vụ chuyển đổi số.

Theo thượng tá Ngô Mạnh Hùng, để DN trong nước mạnh dạn đầu tư vào công nghệ lõi, cần có đầu ra ổn định cùng hành lang pháp lý đủ vững chắc. Khi có cơ chế đặt hàng rõ ràng, DN sẽ chủ động đầu tư dài hạn, đồng hành cùng thành phố xây dựng hệ sinh thái công nghệ số và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. 

Mong cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng TP HCM là một đô thị năng động, sáng tạo, cực tăng trưởng quan trọng đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước. Do đó, Luật Đô thị đặc biệt càng có vị trí, tầm quan trọng đối với sự phát triển của TP HCM và thành phố mong muốn các DN, hiệp hội tiếp tục đồng hành đóng góp cho sự phát triển chung.

Lãnh đạo UBND thành phố cho biết các ý kiến đóng góp đều được ban soạn thảo tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt; bảo đảm phản ánh sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của TP HCM trong bối cảnh mới.

Bà LÝ KIM CHI, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực - Thực phẩm TP HCM:

Có chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

DN lớn bắt đầu từ những cơ sở nhỏ, từ những hộ kinh doanh được nuôi dưỡng và trưởng thành theo thời gian. Nếu không có chính sách phù hợp, nhóm kinh doanh nhỏ càng bị thu hẹp.

Vì thế, tôi đề xuất bổ sung một điều riêng về hộ kinh doanh trong chương "Phát triển kinh tế" của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Cụ thể, trao thẩm quyền cho HĐND thành phố ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ hộ kinh doanh theo sản phẩm, ngành nghề, địa bàn hoạt động, mức đóng góp ngân sách và mức đóng góp cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, cho phép UBND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh và DN siêu nhỏ tiếp cận chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo quản trị, kế toán và pháp lý theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Bà NGUYỄN THÁI HOÀI ANH, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group:

Cần cơ chế riêng cho nhóm dự án chiến lược

Cần bổ sung nhóm dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào diện được thực hiện các dự án bồi thường, tái định cư độc lập.

Đối với các "siêu dự án", có tổng vốn đầu tư từ 100.000 đến 200.000 tỉ đồng trở lên, thành phố nên cho phép xác định năng lực vốn chủ sở hữu linh hoạt theo từng phân kỳ, giai đoạn đầu tư và dự án thành phần thay vì toàn bộ quy mô như hiện nay. Cơ chế này vừa không tạo rào cản cho chủ đầu tư trong triển khai dự án vừa giúp việc giám sát, kiểm soát tiến độ thuận lợi.

Ông NGÔ CHÍ DŨNG, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh:

Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất

DN trong lĩnh vực y tế có nhu cầu đầu tư dài hạn về hạ tầng đất đai là rất lớn nhưng việc tiếp cận còn khó khăn.

Trong 5 năm tới, Tâm Anh dự kiến đầu tư khoảng 1 tỉ USD để phát triển, đưa những công nghệ mới nhất về y tế vào triển khai nên cần mặt bằng để phát triển. Kiến nghị TP HCM có cơ chế nhanh hơn để phân bổ các cơ sở dôi dư cho lĩnh vực y tế nhằm tạo thêm không gian phát triển, vừa đóng góp vào tăng trưởng kinh tế vừa để người dân được hưởng lợi.


