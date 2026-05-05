Luật Đô thị đặc biệt chắp cánh cho TP HCM

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo điều kiện cho TP HCM phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Sáng 4-5, tại TP HCM, đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt

Đơn vị bầu cử số 12 có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trung tướng Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Trần Lưu Quang.

Cử tri Trần Văn Hòa (xã Hóc Môn) đề nghị xem xét mở rộng hoặc tạo điều kiện để người từ 70 tuổi được hưởng chính sách người cao tuổi. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuốc giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh, sữa giả.

Theo cử tri Lâm Tiến Dũng (xã Phú Hòa Đông), TP HCM dù là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước nhưng hiện đối mặt với hạ tầng giao thông đang quá tải, quy hoạch chưa đồng bộ, dân số lớn, ô nhiễm môi trường và tình trạng ngập nước. Nguyên nhân cốt lõi là do cơ chế quản lý đô thị vẫn còn mang tính chung chung, chưa phù hợp với đặc thù của một đô thị đặc biệt. Việc phân cấp, phân quyền còn hạn chế; hệ thống pháp luật chưa theo kịp yêu cầu phát triển nhanh và thực tiễn của thành phố. Từ thực tế đó, cử tri này kiến nghị Quốc hội quan tâm, sớm nghiên cứu và ban hành Luật Đô thị đặc biệt để ổn định, lâu dài cho TP HCM.

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (xã Bà Điểm) cho rằng trong sắp xếp ấp, đa số cử tri đồng tình với việc tổ chức lại các đơn vị dân cư theo hướng tinh gọn, hợp lý hơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cần bảo đảm tính ổn định, hạn chế xáo trộn lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân; đặc biệt, cần quan tâm đến yếu tố lịch sử, văn hóa, sự gắn kết cộng đồng tại từng khu dân cư. Việc đặt tên ấp sau sắp xếp cũng cần được lấy ý kiến rộng rãi, bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu tiếp xúc cử tri vào ngày 4-5 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điều chỉnh hệ thống an sinh

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt đơn vị bầu cử số 12 phát biểu. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong quý I năm nay, cả nước đạt mức tăng trưởng 7,83%. Riêng TP HCM đạt 8,27%, cao hơn mức bình quân của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những việc TP HCM đã xung phong, "đi tắt đón đầu" để thực hiện trong thời gian qua. Tại cuộc làm việc vừa qua với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TP HCM kiến nghị sắp tới sẽ có Nghị quyết mới thay thế cho Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý.

Trước đó, tại cuộc làm việc với Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề xuất ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho thành phố. Đề xuất này cũng đã được Bộ Chính trị đồng ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu từ nay tới Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM sẽ làm việc với Bộ Chính trị để có Nghị quyết mới. Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cùng Đảng ủy UBND thành phố sẽ làm việc với Đảng ủy Quốc hội, Thường vụ Quốc hội nhiều lần. Từ đó, trình Quốc hội Luật Đô thị đặc biệt cho TP HCM. Điều này tương tự như vừa qua Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô sửa đổi. Những cơ chế đặc thù, đặc biệt của TP HCM sẽ tương tự Luật Thủ đô sửa đổi vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nếu Luật Đô thị đặc biệt cho TP HCM được thông qua sẽ tháo gỡ khó khăn để thành phố có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Liên quan đến bộ máy chính quyền cơ sở, MTTQ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Bộ Nội vụ đang tiếp tục tham mưu việc sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương, các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Vừa qua, Quốc hội đã sửa các luật, giúp giảm gánh nặng thuế, trong đó có nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế. Quốc hội sẽ tăng cường giám sát, yêu cầu Chính phủ rà soát, điều chỉnh hệ thống an sinh xã hội bảo đảm sát với đặc thù đô thị lớn, lao động tự do, người thu nhập thấp, người cao tuổi chưa có lương hưu.

Trước những lo lắng của cử tri về tình trạng thực phẩm bẩn, thuốc giả, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường giám sát, yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, siết chặt quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, dược phẩm và các mặt hàng khác.

Dâng hoa, dâng hương tại "Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn" Sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia "Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn" (xã Hóc Môn). Tại đây, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.



