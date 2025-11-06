HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Chung tay mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ

MAI CHI

(NLĐO)- Số sổ BHXH, thẻ BHYT vận động được sẽ dành tặng cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, người yếu thế…

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP HCM ngày 6-11 đã phát động Chương trình "Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn- Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ" nhằm vận động trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Theo BHXH TP HCM, những cuốn sổ BHXH, tấm thẻ BHYT được trao tặng sẽ là nguồn động viên thiết thực, giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định đời sống, chủ động chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tương lai cho bản thân và gia đình. Qua đó, cũng khuyến khích họ vươn lên, trở thành những nhân tố tích cực đóng góp trở lại cho xã hội.

Chung tay mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ - Ảnh 1.

Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TP HCM, trao tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn

Việc trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cũng sẽ góp phần xây dựng uy tín, củng cố thương hiệu đơn vị, doanh nghiệp, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân đối với cộng đồng.

BHXH TP HCM cam kết tiếp nhận và ghi nhận đầy đủ mọi sự hỗ trợ theo đúng quy định; công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông và Cổng thông tin điện tử của ngành. Đồng thời, sẽ phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ trao tặng phù hợp nhằm lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp và nhân rộng hiệu quả chương trình.

BHXH TP HCM mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ trước ngày 31-12-2025 để kịp thời trao sổ BHXH, thẻ BHYT đến tay người thụ hưởng ngay trong tháng 1-2026, giúp người dân khó khăn đón mùa xuân mới với niềm tin và hy vọng.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã có văn bản kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay góp sức ủng hộ Quỹ vì người nghèo thành phố để tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do, người yếu thế trên địa bàn.

Nơi tiếp nhận đóng góp:

Bằng tiền mặt: Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP HCM.

Bằng phương thức chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo TP HCM.

+ Số tài khoản: 3761.0.9123072.91046, tại Kho bạc Nhà nước khu vực II.

+ Nội dung chuyển khoản: "Ủng hộ kinh phí tặng sổ BHXH, thẻ BHYT"

Mọi chi tiết liên hệ: Bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, ĐT: 0862.200482; Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, chuyên viên Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, ĐT: 0938.072807.


