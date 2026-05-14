Bạn đọc

Chung tay ngay sau hỏa hoạn

Bài và ảnh: NGUYỄN TUẤN

Vụ cháy nhà xưởng tại Công ty TNHH Uniwin Việt Nam ở Đồng Nai khiến 1.350 người lao động đứng trước nguy cơ mất việc

Nắm bắt được lo lắng của người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN), các cơ quan chức năng TP Đồng Nai đã khẩn trương lên phương án hỗ trợ.

Khẩn trương nhiều đầu việc

Ngày 13-5, LĐLĐ TP Đồng Nai đã cử đoàn công tác đến thăm, làm việc với DN bị hỏa hoạn và động viên NLĐ cũng như nắm bắt cụ thể tình hình thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ hữu hiệu.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đồng Nai Mai Xuân Tuân cũng đã thăm hỏi, động viên đại diện Công ty TNHH Uniwin Việt Nam (thuộc Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Phước An, TP Đồng Nai) và công nhân. Đồng thời, lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị công ty nhanh chóng thống kê số lao động bị ảnh hưởng để phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ như bảo hiểm thất nghiệp, chế độ bảo hiểm xã hội.

Đặc biệt, để kịp thời chia sẻ khó khăn, LĐLĐ TP Đồng Nai đang tích cực phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan kết nối với các DN trong khu vực, giới thiệu việc làm mới cho NLĐ.

Theo đại diện của LĐLĐ và Sở Nội vụ TP Đồng Nai, tinh thần là hỗ trợ tối đa, kêu gọi sự chung tay để NLĐ ổn định việc làm một cách sớm nhất, DN nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường.

Chung tay ngay sau hỏa hoạn - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đồng Nai Mai Xuân Tuân (giữa) trao đổi với đại diện Công ty TNHH Uniwin Việt Nam

Mong sớm ổn định

Nguồn cơn của những khó khăn trên bắt đầu từ trưa 10-5, khi ngọn lửa bùng lên ở nhà xưởng của Công ty TNHH Uniwin Việt Nam.

Gắn bó với công ty đã 5 năm, anh Tâm (ngụ xã Phước An) cho biết bản thân khi hay tin đã lập tức chạy xe máy tới hiện trường. "Tôi cùng nhiều người khác hỗ trợ di chuyển tài sản công ty tới nơi an toàn và phụ giúp các anh cảnh sát phòng cháy chữa cháy" - anh Tâm chia sẻ.

Để dập tắt đám cháy, 179 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được huy động triển khai thành nhiều mũi, đội hình phun nước. Sau 10 giờ, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chữa cháy đã ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được 2 nhà kho nguyên liệu, 2 kho thành phẩm và các công trình lân cận. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi 9.000 m2 nhà xưởng. "Sau 1 ngày tất cả tan thành mây khói, bao nhiêu vốn liếng, công sức của công ty và NLĐ bị lửa thiêu rụi. Giờ tôi chỉ mong công ty sớm ổn định lại để được tiếp tục gắn bó. Nếu không được, mong công ty có chính sách hỗ trợ và LĐLĐ thành phố kết nối tìm việc mới cho chúng tôi" - anh Tâm bày tỏ.

Theo đại diện công ty, DN sẽ xây dựng phương án thu hẹp sản xuất, cải tạo nhà xưởng và ưu tiên giữ lại một phần lao động để bố trí việc làm tại các chi nhánh khác. Trường hợp không thể sắp xếp, công ty sẽ thực hiện các thủ tục cho NLĐ nghỉ việc theo đúng quy định. 

Công ty TNHH Uniwin Việt Nam (vốn đầu tư nước ngoài) thành lập từ năm 2019, chuyên sản xuất và xuất khẩu chăn ga gối đệm, sợi len đan móc.


1 phút hiểu luật: Kênh TikTok "gối đầu giường" cho người lao động

