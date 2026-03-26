Chuỗi hoạt động chính trị, giao lưu văn hóa, thể thao của Bộ Công an tại TP HCM

Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026), 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026); hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập C09B (11.11.1986 - 11.11.2026), trong 2 ngày 24 và 25-3, Phân viện KHHS Bộ Công an tại TP HCM phối hợp với H07, A05 đồng tổ chức chuỗi hoạt động chính trị, giao lưu văn hóa, thể thao thiết thực, ý nghĩa. Các hoạt động có sự tham gia, đồng hành của các đơn vị: A02, Truyền hình CAND ANTV, Ban thanh niên CA TP HCM, Báo Người Lao Động, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam Eximbank.

Khai mạc hội thao sáng 25-3

Đội tuyển pickleball Báo Người Lao Động chụp ảnh lưu niệm với các thành viên BTC

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã tổ chức dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cơ quan Bộ Công an tại TP HCM và nhiều hoạt động thể thao, giao lưu ý nghĩa, góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng.

Trước đó, sáng 24-3, đoàn do Thượng tá Đặng Hải Dũng - Phó Viện trưởng Viện KHHS Kiêm Phân viện trưởng Phân viện KHHS tại TP HCM làm Trưởng đoàn, đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Củ Chi; đồng thời thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Mẹ Đặng Thị Đậm và Mẹ Nguyễn Thị Hãnh.

Thông qua chuỗi hoạt động đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; nâng cao ý thức chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng lực lượng kỹ thuật hình sự vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chiều tối 25-3, BTC đã tiến hành tổng kết, trao giải cho các đội, cá nhân đạt thành tích cao và giải phong cách cho các môn/nội dung tranh tài.

Bảng thành tích hội thao

MÔN BÓNG ĐÁ Vô địch: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Nhì: Ngân hàng Eximbank Ba: Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Phong cách: Liên quân Cục Hậu cần - Phân viện KHHS tại TP.HCM MÔN CẦU LÔNG ĐÔI NAM Nhất đôi nam: Công an Thành phố HCM Nhì đôi nam: Phân viện KHHS tại TP.HCM Ba đôi nam: Phân viện KHHS tại TP.HCM, Công an Thành phố HCM MÔN CẦU LÔNG ĐÔI NAM NỮ Nhất: Phân viện KHHS tại TP.HCM Nhì: Ngân hàng Eximbank Ba: Cục Hậu cần, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) MÔN PICKLEBALL ĐÔI NAM Vô địch: Truyền hình CAND (ANTV) Nhì: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Ba: Ngân hàng Eximbank Phong cách: Báo Người Lao Động, Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao MÔN PICKLEBALL ĐÔI NAM NỮ Vô địch: Truyền hình CAND (ANTV) Nhì: Cục Hầu cần phía Nam Ba: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng Eximbank Phong cách: Phân viện KHHS tại TP.HCM MÔN PICKLEBALL ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO Vô địch: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Nhì: Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Ba: Phân viện KHHS tại TP.HCM Phong cách: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)





