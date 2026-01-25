HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng Tin tức - Sự kiện

Chuỗi hoạt động ý nghĩa của cảnh sát biển ở Phú Quốc

Vân Du - Đức Thái

(NLĐO) – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở Phú Quốc tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 25-1, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), cán bộ, đoàn viên thanh niên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của lực lượng cảnh sát biển - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của lực lượng cảnh sát biển - Ảnh 2.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của lực lượng cảnh sát biển - Ảnh 3.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổng vệ sinh môi trường

Sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã xây dựng kế hoạch, tổ chức chào mừng bằng các phần việc thiết thực trong "Ngày Thanh niên cùng hành động". 

Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", các cơ sở đoàn trong toàn đơn vị đã chủ động gắn phong trào hành động với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm địa bàn đóng quân.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của lực lượng cảnh sát biển - Ảnh 4.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động trọng tâm là đợt ra quân phối hợp tổng vệ sinh môi trường. Tại các khu vực đóng quân và địa bàn kết nghĩa, hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên của đơn vị cùng lực lượng thanh niên tại địa phương đã tham gia thu gom rác thải, phát quang cây xanh…

Việc làm trên không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp" tại đơn vị mà còn củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển" vì nhân dân phục vụ.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn tổ chức hành trình về nguồn, tham quan và dâng hương tại di tích lịch sử Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Tin liên quan

Tết đến sớm với lính nhà giàn

Tết đến sớm với lính nhà giàn

Giữa mênh mông biển cả, tình cảm hậu phương qua những món quà Tết tiếp thêm sức mạnh, để những người lính vững vàng tay súng canh giữ biển trời Tổ quốc

Côn Đảo vươn mình: Nâng niu nhiều giá trị

Chương trình "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo" là sợi dây bền chặt kết nối trách nhiệm xã hội, bảo tồn sinh thái và gìn giữ chiều sâu lịch sử

Khánh Hòa: Cứu 8 ngư dân bị thả trôi, nỗ lực tìm 8 ngư dân khác mất tích

(NLĐO)- Tàu Trường Sa 10 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 8 ngư dân tỉnh Khánh Hòa gặp sự cố trên biển, 8 ngư dân khác mất tích vẫn chưa tìm thấy

