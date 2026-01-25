Chuỗi hoạt động ý nghĩa của cảnh sát biển ở Phú Quốc

Ngày 25-1, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), cán bộ, đoàn viên thanh niên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổng vệ sinh môi trường

Sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã xây dựng kế hoạch, tổ chức chào mừng bằng các phần việc thiết thực trong "Ngày Thanh niên cùng hành động".

Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", các cơ sở đoàn trong toàn đơn vị đã chủ động gắn phong trào hành động với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm địa bàn đóng quân.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động trọng tâm là đợt ra quân phối hợp tổng vệ sinh môi trường. Tại các khu vực đóng quân và địa bàn kết nghĩa, hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên của đơn vị cùng lực lượng thanh niên tại địa phương đã tham gia thu gom rác thải, phát quang cây xanh…

Việc làm trên không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp" tại đơn vị mà còn củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển" vì nhân dân phục vụ.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn tổ chức hành trình về nguồn, tham quan và dâng hương tại di tích lịch sử Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.