Chuỗi hoạt động ý nghĩa của Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM

Sáng 28-11, Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM làm trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa) để dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng vòng hoa, thắp hương tưởng niệm và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn dâng hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngay sau lễ viếng, đoàn đã tham dự Lễ bàn giao sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn tại phường Bà Rịa. Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Ngọc Thanh Trúc khẳng định việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của địa phương trong đảm bảo an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức bàn giao sửa chữa nhà Đại đoàn kết tại phường Bà Rịa

Thay mặt các hộ dân, ông Nguyễn Tấn Kiệt bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương cùng các đơn vị hỗ trợ. Ông cho biết căn nhà được sửa chữa không chỉ giúp gia đình cải thiện điều kiện sống mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua những khó khăn trước mắt.

Dịp này, bà Võ Ngọc Thanh Trúc thay mặt đoàn trao quà và thăm hỏi các hộ dân được sửa chữa nhà Đại đoàn kết năm 2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa cũng trao những phần quà động viên các gia đình. Sau nghi thức bàn giao, đoàn đại biểu và người dân đã tham quan căn nhà mới được sửa chữa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và phường Bà Rịa gửi tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực cho gia đình khó khăn tại Bà Rịa

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đến thăm hỏi, tri ân hai Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống tại phường Tam Long, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe.