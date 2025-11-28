Chuỗi hoạt động ý nghĩa của Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chuỗi hoạt động ý nghĩa của Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I đã có nhiều hoạt động tri ân và an sinh xã hội ý nghĩa

Sáng 28-11, Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM làm trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa của đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa) để dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng vòng hoa, thắp hương tưởng niệm và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa của đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.
Chuỗi hoạt động ý nghĩa của đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Đoàn dâng hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngay sau lễ viếng, đoàn đã tham dự Lễ bàn giao sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn tại phường Bà Rịa. Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Ngọc Thanh Trúc khẳng định việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của địa phương trong đảm bảo an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa của đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 4.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức bàn giao sửa chữa nhà Đại đoàn kết tại phường Bà Rịa

Thay mặt các hộ dân, ông Nguyễn Tấn Kiệt bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương cùng các đơn vị hỗ trợ. Ông cho biết căn nhà được sửa chữa không chỉ giúp gia đình cải thiện điều kiện sống mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua những khó khăn trước mắt.

Dịp này, bà Võ Ngọc Thanh Trúc thay mặt đoàn trao quà và thăm hỏi các hộ dân được sửa chữa nhà Đại đoàn kết năm 2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa cũng trao những phần quà động viên các gia đình. Sau nghi thức bàn giao, đoàn đại biểu và người dân đã tham quan căn nhà mới được sửa chữa.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa của đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 5.
Chuỗi hoạt động ý nghĩa của đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 6.
Chuỗi hoạt động ý nghĩa của đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 7.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và phường Bà Rịa gửi tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực cho gia đình khó khăn tại Bà Rịa

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đến thăm hỏi, tri ân hai Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống tại phường Tam Long, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa của Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường, phường Tam Long

Tin liên quan

Phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận khu phố

Phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận khu phố

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM yêu cầu phường Bình Tây tập trung củng cố, mở rộng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh

200 lá cờ Tổ quốc được trao tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Nhơn

(NLĐO) - Sáng 27-10, Báo Người Lao Động trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

TPHCM khai mạc triển lãm "MTTQ Việt Nam - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết"

(NLĐO) - Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Rịa - Vũng Tàu nghĩa trang liệt sĩ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mẹ việt nam anh hùng Hoạt động ý nghĩa nhà đại đoàn kết Bà Rịa Võ Ngọc Thanh Trúc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo