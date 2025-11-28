Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 28-11, nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025), đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM, do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Trưởng đoàn, đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM, do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa và dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta - Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam - Danh nhân văn hóa thế giới. Người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 1,5 ngày, ngày 29 và sáng 30-11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM).

Số lượng đại biểu tham dự đại hội là 880, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời.

Trước khi diễn ra đại hội, trong ngày 28-11, các đại biểu chính thức của đại hội sẽ dự Lễ dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ của các khu vực.

Đồng thời khai mạc triển lãm ảnh "MTTQ Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình "Vườn cây đại đoàn kết".



