TPHCM khai mạc triển lãm "MTTQ Việt Nam - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết"

Trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 28-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã khai mạc triển lãm "MTTQ Việt Nam - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết" tại Công viên Lam Sơn.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết triển lãm ảnh có chủ đề "MTTQ Việt Nam - Sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc", diễn ra từ ngày 28 đến 30-11, với 3 cụm ảnh chính.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu khai mạc triển lãm

Cụm 1: Giới thiệu hoạt động MTTQ Việt Nam TPHCM: Giới thiệu hoạt động tiêu biểu, nổi bật của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng ở cơ sở, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực hành động cách mạng, tham gia xây dựng và bảo vệ thành phố thân yêu.

Đồng thời, giới thiệu kết quả của các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phản ánh công tác giám sát, phát huy dân chủ ở cơ sở; hoạt động công tác dân tộc tôn giáo.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "MTTQ Việt Nam - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết"

Cụm 2: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và phát triển TPHCM: Giới thiệu về khái quát những thành tựu đạt được của TPHCM trong quá trình phát triển và hội nhập - kết quả của việc phát huy nội lực, từ sự nỗ lực của MTTQ Việt Nam thành phố và hệ thống chính trị xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nhân ái, nghĩa tình.

Phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại thành phố, đặc biệt là phong trào thi đua gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cải cách hành chính, hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19; thực hành tiết kiệm, giữ gìn trật tự xã hội, an toàn giao thông, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại biểu tham quan triển lãm

Cụm 3: Nhân dân TPHCM đoàn kết một lòng, hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ: Với tinh thần "hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu khắc phục thiệt hại thực tế", trong những ngày qua, nhiều nghĩa cử đẹp, nhiều tấm lòng nhân ái và những đóng góp thầm lặng đã tạo nên nguồn sức mạnh lớn của tình đoàn kết dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã kịp thời sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.



Qua đó thể hiện truyền thống nhân ái, nghĩa tình của TPHCM - thành phố nghĩa tình, vẫn đang từng giờ, từng phút gửi trọn yêu thương ra miền Trung yêu dấu.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chia sẻ: "Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, ghi lại những chỉ đạo và quyết sách đúng đắn của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ Mặt trận, đoàn thể và đặc biệt là sự tham gia cộng đồng trách nhiệm của nhân dân".

Bà Trương Thị Bích Hạnh cũng nhắn nhủ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TPHCM cần phát huy hơn nữa truyền thống, thành quả của các thế hệ đi trước; đổi mới, sáng tạo để tiếp tục mở rộng, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố mang tên Bác.

Trước đó, Đoàn biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Một số hình ảnh tại triển lãm: