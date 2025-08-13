Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng tiếp nhận lao động

Tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà ngày 12-8 đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Kim Young Hoon.

Hai bên đánh giá cao kết quả ký Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS) cho giai đoạn mới, đồng thời cam kết triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà với Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Kim Young Hoon

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ khi triển khai năm 2004, Việt Nam đã có khoảng 143.000 lượt lao động sang Hàn Quốc theo Chương trình EPS, hiện có 42.500 người làm việc trong các ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, đóng tàu, lâm nghiệp. Việt Nam đang dẫn đầu về số lượng lao động trong tổng số 17 quốc gia phái cử sang Hàn Quốc, đồng thời giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp xuống còn 19%, vượt mục tiêu đề ra.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng thống nhất nhiều giải pháp: xem xét tăng chỉ tiêu trúng tuyển kỳ thi tiếng Hàn; mở rộng ngành nghề tiếp nhận, nhất là công nghiệp gốc; tăng số phòng thi tiếng Hàn, áp dụng thi trên máy tính bảng; phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động; tăng kiểm tra an toàn lao động; hỗ trợ tư vấn bằng tiếng Việt.

Hai bên thống nhất mở rộng ngành nghề, tăng chỉ tiêu tiếp nhận lao động Việt Nam, đảm bảo quyền lợi và môi trường làm việc an toàn

Bộ trưởng Kim Young Hoon khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ để tạo môi trường làm việc an toàn, đồng thời phối hợp hỗ trợ lao động Việt Nam hồi hương tái hòa nhập thị trường lao động trong nước.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà mời Bộ trưởng Kim Young Hoon sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên giao Vụ Hợp tác quốc tế của mỗi Bộ làm đầu mối triển khai các nội dung hợp tác thời gian tới.