Lao động

Chương trình "Mắt sáng Công đoàn" đến với công nhân Công ty may Phương Nam

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO) - Các điểm khám sẽ được Công đoàn phường An Hội Tây, TP HCM thiết lập tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp để khám mắt cho khoảng 1.000 đoàn viên - lao động

Sáng 15-8, Công đoàn phường An Hội Tây, TP HCM đã phối hợp với Bệnh viện mắt Sài Gòn tổ chức Chương trình "Mắt sáng Công đoàn" tại Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu May Phương Nam. Tại chương trình, 150 đoàn viên - lao động đã được tư vấn, khám mắt và phát thuốc miễn phí.

Chương trình "Mắt sáng Công đoàn" đến với công nhân Công ty may Phương Nam- Ảnh 1.

Người lao động đăng ký khám mắt tại Chương trình "Mắt sáng Công đoàn"

Tham gia buổi khám mắt, chị Huỳnh Thị Hồng Nhung, công nhân bộ phận may mẫu, cho hay do trực tiếp vận hành máy may từ năm 1994 đến nay, mắt chị có dấu hiệu yếu đi, nhìn gần hơi nhòe. 

Bên cạnh đó, vài năm gần đây trên mắt trái của chị xuất hiện một vệt mờ nhỏ nên có chút lo lắng. "Sau khi khám, đo mắt, bác sĩ kết luận mắt tôi không sao, chỉ là khi tuổi càng lớn thị lực có sự suy giảm, nên tôi cũng yên tâm hơn" - chị Nhung chia sẻ.

Chương trình "Mắt sáng Công đoàn" đến với công nhân Công ty may Phương Nam- Ảnh 2.

Công nhân được khám mắt miễn phí

Theo ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn phường An Hội Tây, mục tiêu của Chương trình "Mắt sáng Công đoàn" là tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động có thêm cơ hội chăm sóc, kiểm tra sức khỏe, giảm bớt lo toan để yên tâm lao động sản xuất. Ngoài chương trình khám tại Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu May Phương Nam, ban tổ chức dự kiến sẽ thiết lập các điểm khám tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác để khám mắt cho khoảng 1.000 đoàn viên, lao động.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) và Đại hội đại biểu phường An Hội Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do Công đoàn phường tổ chức.

