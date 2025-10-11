các nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Chương trình nghệ thuật ý nghĩa này sẽ diễn tại sân khấu tiền sảnh Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa và Thể thao phường Bình Thới - TP HCM (18 giờ 30 phút ngày 13-10) và Sân khấu ngoài trời Công viên Lê Thị Riêng (18 giờ 30 phút ngày14-10).

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra từ ngày 13 đến 15-10, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP HCM phối hợp các đơn vị địa phương tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật tuyên truyền quy mô lớn với chủ đề "Chung tay xây dựng chính quyền địa phương hai cấp", tạo nên không khí sôi nổi, tươi mới, gắn kết giữa nghệ thuật và đời sống nhân dân.

NSƯT Trần Định thu hút khán giả trẻ

Sức lan tỏa từ nghệ thuật tuyên truyền

Với thời lượng khoảng 90 phút mỗi suất, chương trình kết hợp sinh động các loại hình ca – múa – nhạc, ảo thuật,tiểu phẩm, câu chuyện thông tin và giao lưu trực tiếp.

Mỗi phần biểu diễn được xây dựng công phu, hướng tới tính gần gũi, dễ cảm nhận nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp về tinh thần đổi mới, chuyển đổi số và mô hình chính quyền hai cấp "Tinh – gọn – mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" .

Đặc biệt, chương trình còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống hàng ngày, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ nhân dân.

Đông đảo khán giả đã đến xem và cổ vũ chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc

Chương trình mở màn bằng phần nghệ thuật "Ánh sáng soi đường" với múa độc lập. Ánh sáng niềm tin và tốp ca múa. Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam – như một lời tri ân, khẳng định niềm tin sắt son vào Đảng.

Tiếp đó, phần "Tự hào Thành phố Hồ Chí Minh" mang đến những giai điệu rộn ràng, phản ánh hình ảnh đô thị năng động, sáng tạo và tiên phong trong đổi mới, qua các ca khúc như Đảng bộ Thành phố anh hùng (Hoài An) và tiểu phẩm "Bước chuyển số" – Chính quyền gần dân – thể hiện tinh thần dấn thân, phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức thành phố .

Nghệ sĩ ảo thuật Trần Bình thu hút khán gỉa trẻ trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Ở phần "Việt Nam – Khát vọng hùng cường", khán giả được thưởng thức loạt tiết mục đậm đà tinh thần dân tộc và hội nhập như: Một vòng Việt Nam (Đông Thiên Đức), Xin chào Việt Nam (nhạc ngoại – lời Việt Lê Tư Minh), Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai (Nguyễn Văn Chung).

Xen kẽ là tiết mục ảo thuật Khéo tay do các ảo thuật gia tên tuổi trình diễn, đem lại không khí sôi động, hào hứng .

Ca sĩ Dương Quốc Hưng tạo dấu ấn đẹp trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Lan tỏa tinh thần Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM

Sau buổi diễn mở màn tại Công viên ngã 6 (trước chùa Bà Thiên Hậu) ngày 5-10, chương trình sẽ tiếp tục đến với nhiều địa điểm tại ba khu vực của TP HCM, nhằm lan tỏa không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Những tiết mục văn nghệ được dàn dựng thành công, đầy cảm xúc

Chuỗi hoạt động sẽ kéo dài đến hết ngày 31-10-2025 . Thông qua nghệ thuật tuyên truyền, TP HCM một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng đời sống văn hóa đô thị, biến các chương trình biểu diễn thành cầu nối giữa công tác chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Những giai điệu, lời ca, tiểu phẩm và hoạt cảnh không chỉ là phương tiện tuyên truyền, mà còn là lời mời gọi mỗi người dân cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng xây dựng "Thành phố Hồ Chí Minh văn minh - hiện đại - nghĩa tình".

"Điều đặc biệt của chương trình lần này là tính tương tác giữa nghệ sĩ và người dân. Nghệ thuật không chỉ biểu diễn mà còn "đối thoại'– một cách tuyên truyền hiệu quả, nhẹ nhàng mà sâu sắc" - NSƯT Trần Định chia sẻ.



