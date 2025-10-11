HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Háo hức với chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM

Thanh Hiệp (ảnh: Quốc Thanh)

(NLĐO) - Văn nghệ sĩ TP HCM háo hức, đầy sáng tạo tích cực tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030


Háo hức với chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 1.

các nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Chương trình nghệ thuật ý nghĩa này sẽ diễn tại sân khấu tiền sảnh Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa và Thể thao phường Bình Thới - TP HCM (18 giờ 30 phút ngày 13-10) và Sân khấu ngoài trời Công viên Lê Thị Riêng (18 giờ 30 phút ngày14-10).

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra từ ngày 13 đến 15-10, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP HCM phối hợp các đơn vị địa phương tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật tuyên truyền quy mô lớn với chủ đề "Chung tay xây dựng chính quyền địa phương hai cấp", tạo nên không khí sôi nổi, tươi mới, gắn kết giữa nghệ thuật và đời sống nhân dân.

Háo hức với chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 2.

NSƯT Trần Định thu hút khán giả trẻ

Sức lan tỏa từ nghệ thuật tuyên truyền

Với thời lượng khoảng 90 phút mỗi suất, chương trình kết hợp sinh động các loại hình ca – múa – nhạc, ảo thuật,tiểu phẩm, câu chuyện thông tin và giao lưu trực tiếp. 

Mỗi phần biểu diễn được xây dựng công phu, hướng tới tính gần gũi, dễ cảm nhận nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp về tinh thần đổi mới, chuyển đổi số và mô hình chính quyền hai cấp "Tinh – gọn – mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" . 

Đặc biệt, chương trình còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống hàng ngày, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ nhân dân.

Háo hức với chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 3.

Đông đảo khán giả đã đến xem và cổ vũ chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc

Chương trình mở màn bằng phần nghệ thuật "Ánh sáng soi đường" với múa độc lập. Ánh sáng niềm tin và tốp ca múa. Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam – như một lời tri ân, khẳng định niềm tin sắt son vào Đảng. 

Tiếp đó, phần "Tự hào Thành phố Hồ Chí Minh" mang đến những giai điệu rộn ràng, phản ánh hình ảnh đô thị năng động, sáng tạo và tiên phong trong đổi mới, qua các ca khúc như Đảng bộ Thành phố anh hùng (Hoài An) và tiểu phẩm "Bước chuyển số" – Chính quyền gần dân – thể hiện tinh thần dấn thân, phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức thành phố .

Háo hức với chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 4.

Nghệ sĩ ảo thuật Trần Bình thu hút khán gỉa trẻ trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Ở phần "Việt Nam – Khát vọng hùng cường", khán giả được thưởng thức loạt tiết mục đậm đà tinh thần dân tộc và hội nhập như: Một vòng Việt Nam (Đông Thiên Đức), Xin chào Việt Nam (nhạc ngoại – lời Việt Lê Tư Minh), Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai (Nguyễn Văn Chung). 

Xen kẽ là tiết mục ảo thuật Khéo tay do các ảo thuật gia tên tuổi trình diễn, đem lại không khí sôi động, hào hứng .

Háo hức với chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 5.

Ca sĩ Dương Quốc Hưng tạo dấu ấn đẹp trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Lan tỏa tinh thần Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM 

Sau buổi diễn mở màn tại Công viên ngã 6 (trước chùa Bà Thiên Hậu) ngày 5-10, chương trình sẽ tiếp tục đến với nhiều địa điểm tại ba khu vực của TP HCM, nhằm lan tỏa không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Háo hức với chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 6.

Những tiết mục văn nghệ được dàn dựng thành công, đầy cảm xúc

Chuỗi hoạt động sẽ kéo dài đến hết ngày 31-10-2025 . Thông qua nghệ thuật tuyên truyền, TP HCM một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng đời sống văn hóa đô thị, biến các chương trình biểu diễn thành cầu nối giữa công tác chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. 

Những giai điệu, lời ca, tiểu phẩm và hoạt cảnh không chỉ là phương tiện tuyên truyền, mà còn là lời mời gọi mỗi người dân cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng xây dựng "Thành phố Hồ Chí Minh văn minh - hiện đại - nghĩa tình".

"Điều đặc biệt của chương trình lần này là tính tương tác giữa nghệ sĩ và người dân. Nghệ thuật không chỉ biểu diễn mà còn "đối thoại'– một cách tuyên truyền hiệu quả, nhẹ nhàng mà sâu sắc" - NSƯT Trần Định chia sẻ.


Tin liên quan

Đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng chương trình nghệ thuật "Trăng Rằm huyền diệu"

Đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng chương trình nghệ thuật "Trăng Rằm huyền diệu"

(NLĐO) - Sân khấu Trung thu đầy sắc màu dành cho thiếu nhi sẽ được diễn ra tại Sân khấu Quốc Thảo với nhiều bất ngờ, thú vị

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao chương trình nghệ thuật "Vó ngựa nước Nam"

(NLĐO) - Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định sản phẩm văn hóa luôn được đón nhận và trân quý, như chương trình "Vó ngựa nước Nam"

nghệ thuật Chương trình nghệ thuật Cảm xúc sức lan toả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo