Gần 1.000 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025

Các diễn viên tham gia vở "Nguyệt Hạ" của sân khấu kịch Hồng Vân (ảnh: SK kịch Hồng Vân)

Sáng 16-11 tại TP HCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, giới thiệu những điểm nhấn quan trọng của Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI – năm 2025, một trong những sự kiện nghệ thuật có quy mô lớn nhất của ngành sân khấu đương đại trong nhiều năm qua.

Ngoài việc thông tin về quy mô, mục tiêu và tầm vóc của Liên hoan, buổi gặp gỡ còn thể hiện rõ quyết tâm của giới sân khấu Việt Nam trong hành trình đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Kỳ vọng nâng cao tầm nhìn đổi mới cho sân khấu Việt

Theo thông tin được công bố, Liên hoan năm nay do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh Ninh Bình, diễn ra từ 15 đến 30-11-2025 tại bốn địa phương: Hà Nội, Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Vở "Nguyệt Hạ" của Sân khấu kịch Hồng Vân

Liên hoan quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, với 28 vở diễn đến từ các đơn vị nghệ thuật quốc tế và Việt Nam, một con số thể hiện mức độ mở rộng mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng sáng tạo. Những tác phẩm này đều mang tinh thần thử nghiệm, tập trung vào tìm tòi những phương pháp biểu hiện mới, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, cũng như những góc tiếp cận táo bạo về ngôn ngữ sân khấu.

"Ngoài các buổi biểu diễn chính thức, Liên hoan còn có hệ thống hoạt động học thuật gồm hội thảo chuyên môn, chương trình giao lưu, các tiết mục khai mạc và bế mạc được đầu tư quy mô, và nhiều chuỗi biểu diễn phục vụ khán giả" – NSND Giang Mạnh Hà – đại diện Ban tổ chức Liên hoan cho biết.

Thông điệp lớn: Từ sáng tạo thử nghiệm đến mục tiêu nâng tầm sân khấu Việt

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh rằng Liên hoan không chỉ là nơi trình diễn, mà còn là một diễn đàn trao đổi học thuật, một môi trường để nghệ sĩ trong và ngoài nước cùng nhau tìm kiếm định hướng sáng tạo mới.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí sáng 16-11 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại TP HCM

Liên hoan hứa hẹn góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nghị quyết quan trọng của Đảng về văn hóa – nghệ thuật, đặc biệt là: Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong phát triển bền vững đất nước.

Buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM cũng cho thấy khát vọng của giới sân khấu: thông qua tinh thần thử nghiệm, các nghệ sĩ có thể tìm ra những ngả rẽ mới cho ngôn ngữ biểu đạt, tạo nên những vở diễn có chiều sâu tư tưởng, tính nghệ thuật cao, đồng thời kết nối hiệu quả hơn với khán giả đương đại.

Sân khấu thử nghiệm – nơi truyền thống gặp hơi thở hiện đại

Một trong những điểm đặc biệt của Liên hoan 2025 là cách các đơn vị nghệ thuật tiếp cận chất liệu sân khấu. Những vở tham dự được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện sự mạnh dạn trong việc: pha trộn kỹ thuật trình diễn mới; ứng dụng công nghệ sân khấu; mở rộng ngôn ngữ hình thể; đưa yếu tố đa phương tiện vào biểu đạt; tái cấu trúc hình thức tự sự.

Tinh thần "thử nghiệm" không chỉ nằm ở hình thức, mà còn ở những đề tài mới, cách nhìn mới về truyền thống.

NSND Giang Mạnh Hà – Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - đại diện Ban tổ chức thông tin về những hoạt động của liên hoan tại 4 TP: TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình

Buổi gặp gỡ báo chí cho thấy nhiều đoàn nghệ thuật Việt Nam đang chọn hướng tiếp cận "truyền thống trong tinh thần đương đại", xem đây là một con đường quan trọng để nâng tầm sân khấu Việt.

Ninh Bình – điểm nhấn văn hóa trong hành trình Liên hoan

Tại buổi gặp gỡ, NSND Giang Mạnh Hà cho biết sự kiện "Lễ diễu hành đường phố" ở khu vực phố cổ Hoa Lư – Ninh Bình được xem như một điểm nhấn sáng tạo.

Đây là hoạt động kết nối nghệ thuật với không gian văn hóa – di sản của vùng đất Cố đô, giúp nghệ sĩ quốc tế và khán giả Việt Nam có trải nghiệm độc đáo giữa bối cảnh lịch sử – thiên nhiên của kinh đô Hoa Lư, nơi sở hữu di sản thế giới Tràng An.

Vở "Hồn thơ ngọc" của đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt

"Liên hoan tại Ninh Bình còn mở ra hành trình khám phá văn hóa địa phương, từ danh thắng, đền đài cổ kính đến các giá trị tâm linh, lễ hội và ẩm thực, giúp nghệ sĩ quốc tế hiểu hơn về bản sắc văn hóa Việt Nam" – NSND Giang Mạnh Hà nhấn mạnh.

TP HCM – nhịp cầu kết nối truyền thông và cộng đồng

Việc tổ chức buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM khẳng định vai trò của thành phố như một trung tâm truyền thông – nghệ thuật lớn, nơi có lực lượng nghệ sĩ đông đảo, khán giả năng động và truyền thông mạnh mẽ.

TP HCM cũng là một trong bốn địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn thử nghiệm, góp phần lan tỏa tinh thần mới của sân khấu đến với cộng đồng sáng tạo và công chúng yêu nghệ thuật tại thành phố.

Trong không khí cởi mở và chuyên nghiệp, các câu hỏi từ báo chí xoay quanh: các tiêu chí đánh giá vở thử nghiệm; tính mới của những tác phẩm năm nay; mức độ tham gia của quốc tế; và định hướng lâu dài của Hội trong việc thúc đẩy sáng tạo sân khấu.

Vở "Cơn hồng thủy" của ThS - đạo diễn Thanh Thương.





Một hành trình nghệ thuật giàu khát vọng

Buổi gặp gỡ báo chí sáng 16-11 tại TP HCM là lời khẳng định mạnh mẽ của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khi nỗ lực thúc đẩy sân khấu bước vào giai đoạn mới – giai đoạn của mở rộng tư duy, tăng cường giao lưu và tôn trọng sáng tạo thử nghiệm.

Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025 vì thế là một sự kiện nghệ thuật tầm vóc so với 5 lần tổ chức trước đó, và là một tuyên ngôn về tinh thần đổi mới và hội nhập của sân khấu nước nhà.