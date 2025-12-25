Đà Nẵng hỗ trợ cán bộ, người lao động khó khăn vay tối đa 200 triệu đồng

Ngày 25-12, HĐND TP Đà Nẵng ban hành nghị quyết quy định việc ủy thác nguồn vốn ngân sách thành phố qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Mức cho vay tối đa đối với mỗi cá nhân là 200 triệu đồng. Trường hợp một hộ gia đình có từ hai người trở lên đủ điều kiện vay vốn thì chỉ xem xét cho vay một người, với mức vay không quá 200 triệu đồng.

Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng, căn cứ vào mục đích sử dụng vốn, khả năng trả nợ của người vay và nguồn vốn cho vay. Lãi suất áp dụng bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

Công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng

Theo nghị quyết, đối tượng được vay vốn gồm cán bộ, công chức, người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp thành phố và cấp xã; đoàn viên công đoàn là người lao động thường trú tại Đà Nẵng, đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn có tổ chức công đoàn cơ sở.

Viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc diện được vay theo quy định này.

Nguồn vốn cho vay được thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố đã ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH Đà Nẵng. Hằng năm, căn cứ nhu cầu vay vốn và khả năng cân đối ngân sách, UBND thành phố sẽ báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định việc bổ sung nguồn vốn theo quy định.

