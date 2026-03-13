HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Chương trình tiên tiến tại trường CĐ đạt chuẩn chất lượng cao có gì hấp dẫn?

Huế Xuân

(NLĐO) - Sinh viên theo học chương trình tiên tiến của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng được ưu tiên liên thông thẳng lên Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM).

Ngày 13-3, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TPHCM) thông báo tuyển sinh 70 chỉ tiêu cho chương trình tiên tiến năm 2026 cho 2 ngành mũi nhọn là công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ kỹ thuật điện - điện tử.

Đây là chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ, chú trọng đào tạo thực hành chuyên sâu và tăng cường năng lực tiếng Anh.

Đặc biệt, chương trình năm 2026 càng thêm ý nghĩa khi Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng được Bộ GD- ĐT công nhận là 1 trong 10 trường CĐ chất lượng cao của cả nước.

Chương trình tiên tiến tại trường cao đẳng đạt chuẩn chất lượng cao có gì? - Ảnh 1.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đủ điều kiện sẽ được ưu tiên xét tuyển thẳng liên thông lên Trường ĐH Bách Khoa hoặc các trường ĐH quốc tế có hợp tác với nhà trường. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, bên cạnh chế độ miễn giảm học phí và học bổng theo chương trình chuẩn, sinh viên học chương trình tiên tiến còn có những ưu đãi đặc biệt như: Tăng cường tiếng Anh trong toàn khóa, một số chuyên ngành dạy theo hình thức song ngữ; tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật với sinh viên và chuyên gia quốc tế; mở rộng lợi thế khi tham gia thị trường lao động, đặc biệt với các doanh nghiệp nước ngoài...

"Sau 3 năm học, sinh viên đủ điều kiện được ưu tiên xét tuyển liên thông hệ ĐH của Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM). Ngoài ra, thông qua các chương trình hợp tác quốc tế và công nhận tín chỉ theo quy định của đối tác, sinh viên còn có thêm nhiều cơ hội học tập ở các trường ĐH quốc tế có nền giáo dục hiện đại" - TS Kha nhấn mạnh.

Về điều kiện xét tuyển, thí sinh cần phải trúng tuyển và nhập học vào chương trình chuẩn của 2 ngành này. Bên cạnh đó, thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn (không tính điểm ưu tiên) trên từ 18 điểm trở lên; đạt chứng chỉ ngoại ngữ A2 (bậc 2/6) theo khung năng lực Việt Nam hoặc sở hữu các chứng chỉ quốc tế tương đương như TOEIC từ 350 hoặc IELTS từ 3.5 trở lên. Trong trường hợp chưa có chứng chỉ, thí sinh có thể tham gia kiểm tra tiếng Anh đầu vào do nhà trường tổ chức.

Chương trình tiên tiến tại trường cao đẳng đạt chuẩn chất lượng cao có gì? - Ảnh 2.

Năm 2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng được Bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn chất lượng cao.

Năm 2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thẳng tuyển sinh ở 23 ngành với 4.800 chỉ tiêu. Trong đó, có 5 ngành mới gồm: Công nghệ kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo, công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch, công nghệ kỹ thuật bảo trì thiết bị công nghiệp, công nghệ kỹ thuật tự động hóa trong nông nghiệp, công nghệ tài chính và kinh doanh số. Trường có 4 ngành đào tạo đạt chuẩn ABET (Mỹ) và 1 ngành đạt chuẩn KOSEN (Nhật Bản).

chất lượng cao đại học Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng Cao đẳng Kỹ thuật đào tạo liên thông chương trình tiên tiến sinh viên điện - điện tử
