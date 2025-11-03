Chiều tối 3-11, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết trong 12 giờ qua trên địa bàn tỉnh này đã có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 -1 30 mm, có nơi lớn hơn như Tà Rụt 354.6 mm, Bắc Trạch 269 mm, Kim Ngân 267 mm, Đông Trạch 264, Đakrông 243 mm...

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa to, đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Trong ngày 3-11, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nhất là khu vực miền núi khiến nước lũ dâng cao

Nhiều nhà dân ở vùng Nam Hải Lăng bị ngập lụt kéo dài

Lực lượng chức năng cảnh báo khu vực nguy hiểm, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi cao ráo đề phòng ngập lụt

Lực lượng Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán người và tài sản ở khu vực ngập lụt

Tại sông Kiến Giang, mực nước đo được tại Lệ Thủy lúc 16 giờ cùng này là 3.17 m, vượt báo động 3; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh đạt 5.97 m vượt báo động 3 là 0.67 m; sông Thạch Hãn tại Đakrông vượt báo động 3 là 0.37. Các sông khác dao động ở mức báo động 1 - 2 và đang có xu hướng lên chậm.

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 5.027 hộ/15.337 nhân khẩu bị ngập lụt và 103 điểm trường học/28.513 học sinh phải tạm nghỉ học. Đến chiều 3-11, có 198 hộ/850 nhân khẩu khẩu ở xã Mỹ Thuỷ, Hướng Phùng bị cô lập, chia cắt do mưa lũ.

Để ứng phó với mưa lũ kéo dài và đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã sơ tán 355 hộ/ 1.114 nhân khẩu ở các xã Bắc Trạch, Đông Trạch, Tuyên Phú, Quảng Trạch, Mỹ Thuỷ, La Lay, Tà Rụt, Đakrông...

Tính đến nay, mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đã khiến 7 người chết, 2 người mất tích, 4 người bị thương.