HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Quảng Trị oằn mình trong mưa to, hàng nghìn hộ dân bị ngập lụt

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to, mực nước trên các sông có khả năng tăng lên

Chiều tối 3-11, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết trong 12 giờ qua trên địa bàn tỉnh này đã có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 -1 30 mm, có nơi lớn hơn như Tà Rụt 354.6 mm, Bắc Trạch 269 mm, Kim Ngân 267 mm, Đông Trạch 264, Đakrông 243 mm...

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa to, đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

ngập lụt - Ảnh 1.

Trong ngày 3-11, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nhất là khu vực miền núi khiến nước lũ dâng cao

ngập lụt - Ảnh 2.

ngập lụt - Ảnh 3.

ngập lụt - Ảnh 4.

Nhiều nhà dân ở vùng Nam Hải Lăng bị ngập lụt kéo dài

ngập lụt - Ảnh 5.

ngập lụt - Ảnh 6.

ngập lụt - Ảnh 7.

ngập lụt - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng cảnh báo khu vực nguy hiểm, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi cao ráo đề phòng ngập lụt

Lực lượng Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán người và tài sản ở khu vực ngập lụt

Tại sông Kiến Giang, mực nước đo được tại Lệ Thủy lúc 16 giờ cùng này là 3.17 m, vượt báo động 3; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh đạt 5.97 m vượt báo động 3 là 0.67 m; sông Thạch Hãn tại Đakrông vượt báo động 3 là 0.37. Các sông khác dao động ở mức báo động 1 - 2 và đang có xu hướng lên chậm.

Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 5.027 hộ/15.337 nhân khẩu bị ngập lụt và 103 điểm trường học/28.513 học sinh phải tạm nghỉ học. Đến chiều 3-11, có 198 hộ/850 nhân khẩu khẩu ở xã Mỹ Thuỷ, Hướng Phùng bị cô lập, chia cắt do mưa lũ.

Để ứng phó với mưa lũ kéo dài và đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã sơ tán 355 hộ/ 1.114 nhân khẩu ở các xã Bắc Trạch, Đông Trạch, Tuyên Phú, Quảng Trạch, Mỹ Thuỷ, La Lay, Tà Rụt, Đakrông...

Tính đến nay, mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đã khiến 7 người chết, 2 người mất tích, 4 người bị thương.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi có thể giật tới cấp 15, hướng vào miền Trung

Bão Kalmaegi có thể giật tới cấp 15, hướng vào miền Trung

(NLĐO) - Bão Kalmaegi tiếp tục mạnh thêm, dự báo vào Biển Đông vào ngày 5-11, với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và còn có thể mạnh thêm.

Chủ tịch Đà Nẵng ký chi 210 tỉ hỗ trợ khẩn cho 72 xã phường khắc phục mưa lũ

(NLĐO) – TP Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỉ cho 72 xã phường để khắc phục hậu quả do trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025.

Hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỉ đồng cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2428 ngày 1-11 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (đợt 2).

mưa lớn tỉnh Quảng trị mưa lũ miền Trung tin bão mới nhất Phòng thủ dân sự dự báo thời tiết Quảng Trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo