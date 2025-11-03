HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Quảng Trị: Mải bắt dế, bắt cá, nhiều người mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Trong đêm, lực lượng chức năng đã vượt dòng lũ dữ để tiếp cận, giải cứu những người đang mắc kẹt

Tối 3-11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hiếu Giang giải cứu nhiều người dân mắc kẹt giữa dòng lũ dữ.

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, đơn vị này nhận được tin báo của Công an xã Hiếu Giang về việc nhiều người dân trên địa bàn bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao. 

Lực lượng Công an xã Hiếu Giang đã đưa 1 người vào bờ an toàn, còn 6 người khác mắc kẹt tại một số điểm giữa dòng lũ dữ.

Nhiều người kẹt giữa dòng lũ dữ vì mải mê... bắt dế - Ảnh 1.

Nhiều người kẹt giữa dòng lũ dữ vì mải mê... bắt dế - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân mắc kẹt giữa dòng lũ dữ ở xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

Nhiều người kẹt giữa dòng lũ dữ vì mải mê... bắt dế - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng di chuyển bằng ca-nô tiếp cận khu vực nhiều người dân mắc kẹt vì dòng lũ dữ

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, ca-nô đến hiện trường. 

Đến tối cùng ngày, lực lượng của đơn vị này đã vượt dòng lũ dữ, tiếp cận, lần lượt đưa 6 người dân bị mắc kẹt ở nhiều địa điểm vào bờ an toàn. 

Ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, cho biết do mưa lớn trong ngày 3-11, nhiều khu vực ở xã này bị ngập lụt. Hiện có nhiều nhà dân ở vùng thấp trũng đã bị nước lũ tràn vào vào gây ngập từ 0,1-0,3 m.

Theo ông Bắc, trong ngày 3-11, lực lượng Công an xã Hiếu Giang và địa phương đã tuyên truyền, yêu cầu người dân không ra sông và các khu vực bị ngập lụt để bắt dế, bắt cá. Thế nhưng, nhiều trường hợp không chấp hành, liều lĩnh ra sông dẫn đến bị mắc kẹt giữa dòng lũ.

Mưa lũ những ngày qua khiến hơn 5.000 hộ dân ở Quảng Trị bị ngập lụt, đến nay tỉnh này có 7 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương.


