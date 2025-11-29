Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" hỗ trợ 3 trường ở Khánh Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" hỗ trợ 3 trường ở Khánh Hòa

KỲ NAM - THÁI TĨNH

(NLĐO)- Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" của Báo Người Lao Động đã trao trước 11.000 tập vở cho 3 trường bị ngập nặng do mưa lũ vừa qua

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, đặc biệt là sự tổn thất nghiêm trọng của ngành giáo dục, Báo Người Lao Động đã phát động Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" vào ngày 26-11.

Tại Khánh Hòa, ngay sau khi Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" phát động, chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II thông qua Báo Người Lao Động đã trao 11.000 tập vở tặng học sinh các trường bị lũ lụt nghiêm trọng.


Ngày 29-11, chương trình đã trao 5.000 tập vở đến Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 (phường Bắc Nha Trang), 3.000 tập vở đến Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang) và 3.000 tập vở đến Trường THCS Trần Quang Khải (xã Diên Điền). Đây là 3 địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua ở Khánh Hòa.


Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 1.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" nhận được 11.000 tập vở từ nhà hảo tâm

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 2.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến với Khánh Hòa

Thầy Bùi Hà Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, cho biết đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16-11 đến 22-11 khiến trường ngập sâu tới 2,2 m. Toàn bộ bàn ghế làm bằng gỗ ép, tivi tại các phòng học đều hư hỏng, không thể sử dụng.


Đáng buồn hơn, trên 90% học sinh của Trường THCS Lương Thế Vinh bị mất trắng sách vở, đồng phục do nước cuốn trôi hoặc vùi lấp trong bùn đất. 


"Sáng 26-11, nhiều em phải mặc thường phục đến lớp. Dù các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ lương thực và tập vở nhưng với quy mô hơn 1.400 học sinh, việc lo sách vở cho các em rất khó khăn" - thầy Nam lo lắng.


Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 3.

Đại diện Báo Người Lao Động và nhà hảo tâm từ Dự án NƠXH Hưng Phú 2 trao 3.000 tập vở cho Trường THCS Lương Thế Vinh

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 4.

Trận lũ lịch sử với mực nước cao gần 2m

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 5.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 6.

Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh chỉ mức nước lũ cao quá đầu

Thầy Dương Minh Hiệp, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Phương 1, cho biết bùn đất ngập sâu tất cả các phòng trệt, làm hư hỏng toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập của 466 học sinh và 20 giáo viên. Nước ngập cao gần 1,7m đã phá hỏng, làm cong vênh 250 bộ bàn ghế học sinh, 15 bộ bàn ghế giáo viên, 8 ti vi, dàn âm thanh, 10 máy tính, vật dụng nhà bếp bán trú... 

Riêng các em học sinh đa số cư ngụ ở vùng ngập lũ quanh nhà trường nên toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập đều bị nước lũ nhấn chìm.


Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 7.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 8.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đưa 5.000 tập vở đến Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 để hỗ trợ các em học sinh

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 9.

Nhiều em học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 không còn đồng phục để đi học

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 10.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 11.

Thầy cô Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai"

Tại Trường THCS Trần Quang Khải, thầy Trần Trọng Huy - Hiệu trưởng nhà trường - tất bật cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên gom từng chồng hồ sơ, sổ sách bị ướt, hỏng để phân loại, xử lý và lưu lại những tài liệu còn có thể sử dụng. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội Vùng 4 Hải quân nên đến nay, trường đã có thể đón học sinh trở lại.


Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 12.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 13.

Học sinh Trường THCS Trần Quang Khải đến ngày 29-11 vẫn lo quét dọn phòng học

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa - Ảnh 14.

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai"đã trao 3.000 tập vở cho Trường THCS Trần Quang Khải

Nhà của hơn 950 học sinh ở Diên Điền vốn nằm trong tâm lũ, ngay cả Trường THCS Trần Quang Khải cũng ngập nước đến 2 m. Gần như 100% học sinh của trường đều mất hết sách vở. Nhà trường rất cần sự chung tay của xã hội để hỗ trợ học sinh quay trở lại học tập.  


"Toàn bộ sách vở của hàng trăm học sinh đều ngập trong lũ. Các em rất cần sách vở và đồ dùng học tập. Chúng tôi thật sự cám ơn Báo Người Lao Động đã kịp thời phát động Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai". Sự hỗ trợ thiết thực này nhằm giúp các em sớm ổn định, yên tâm quay lại trường lớp" - thầy Huy xúc động.


Clip: Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến Khánh Hòa

Tin liên quan

Gần 100 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Gần 100 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

(NLĐO) - Tính đến 10 giờ ngày 28-11-2025, bạn đọc đã ủng hộ Chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai” là 87.140.000 đồng

TP HCM: Sinh viên sư phạm hưởng ứng chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

(NLĐ) - Đông đảo sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM tích cực quyên góp cho chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động

Hàng chục ngàn học sinh thiếu sách vở

Trở lại trường sau đợt mưa lũ lịch sử, hành trang của hàng ngàn học sinh tại Khánh Hòa chỉ là sách vở ướt sũng, lấm lem bùn đất

Khánh Hòa dự án nhà ở xã hội Nam Trung Bộ Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo