Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" hỗ trợ 3 trường ở Khánh Hòa

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, đặc biệt là sự tổn thất nghiêm trọng của ngành giáo dục, Báo Người Lao Động đã phát động Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" vào ngày 26-11.



Tại Khánh Hòa, ngay sau khi Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" phát động, chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II thông qua Báo Người Lao Động đã trao 11.000 tập vở tặng học sinh các trường bị lũ lụt nghiêm trọng.





Ngày 29-11, chương trình đã trao 5.000 tập vở đến Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 (phường Bắc Nha Trang), 3.000 tập vở đến Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang) và 3.000 tập vở đến Trường THCS Trần Quang Khải (xã Diên Điền). Đây là 3 địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua ở Khánh Hòa.





Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" nhận được 11.000 tập vở từ nhà hảo tâm

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đến với Khánh Hòa

Thầy Bùi Hà Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, cho biết đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16-11 đến 22-11 khiến trường ngập sâu tới 2,2 m. Toàn bộ bàn ghế làm bằng gỗ ép, tivi tại các phòng học đều hư hỏng, không thể sử dụng.





Đáng buồn hơn, trên 90% học sinh của Trường THCS Lương Thế Vinh bị mất trắng sách vở, đồng phục do nước cuốn trôi hoặc vùi lấp trong bùn đất.





"Sáng 26-11, nhiều em phải mặc thường phục đến lớp. Dù các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ lương thực và tập vở nhưng với quy mô hơn 1.400 học sinh, việc lo sách vở cho các em rất khó khăn" - thầy Nam lo lắng.





Đại diện Báo Người Lao Động và nhà hảo tâm từ Dự án NƠXH Hưng Phú 2 trao 3.000 tập vở cho Trường THCS Lương Thế Vinh

Trận lũ lịch sử với mực nước cao gần 2m

Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh chỉ mức nước lũ cao quá đầu

Thầy Dương Minh Hiệp, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Phương 1, cho biết bùn đất ngập sâu tất cả các phòng trệt, làm hư hỏng toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập của 466 học sinh và 20 giáo viên. Nước ngập cao gần 1,7m đã phá hỏng, làm cong vênh 250 bộ bàn ghế học sinh, 15 bộ bàn ghế giáo viên, 8 ti vi, dàn âm thanh, 10 máy tính, vật dụng nhà bếp bán trú...

Riêng các em học sinh đa số cư ngụ ở vùng ngập lũ quanh nhà trường nên toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập đều bị nước lũ nhấn chìm.





Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai" đưa 5.000 tập vở đến Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 để hỗ trợ các em học sinh

Nhiều em học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 không còn đồng phục để đi học

Thầy cô Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai"

Tại Trường THCS Trần Quang Khải, thầy Trần Trọng Huy - Hiệu trưởng nhà trường - tất bật cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên gom từng chồng hồ sơ, sổ sách bị ướt, hỏng để phân loại, xử lý và lưu lại những tài liệu còn có thể sử dụng. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội Vùng 4 Hải quân nên đến nay, trường đã có thể đón học sinh trở lại.





Học sinh Trường THCS Trần Quang Khải đến ngày 29-11 vẫn lo quét dọn phòng học

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng thiên tai"đã trao 3.000 tập vở cho Trường THCS Trần Quang Khải

Nhà của hơn 950 học sinh ở Diên Điền vốn nằm trong tâm lũ, ngay cả Trường THCS Trần Quang Khải cũng ngập nước đến 2 m. Gần như 100% học sinh của trường đều mất hết sách vở. Nhà trường rất cần sự chung tay của xã hội để hỗ trợ học sinh quay trở lại học tập.