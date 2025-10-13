HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhiều tổ chức và Chính phủ các nước cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Thùy Linh

(NLĐO) - Tính đến 12 giờ ngày 13-10, một số tổ chức và Chính phủ các nước đã có cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 12 giờ ngày 13-10, một số tổ chức và Chính phủ đã có cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

- Ảnh 1.

Nhiều tổ chức và Chính phủ các nước cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả mưa bão

Theo đó, Nga dự kiến đưa hàng cứu trợ đến Nội Bài; Canada cam kết hỗ trợ thông qua tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam với trị giá 50.000 USD (đề xuất mua xuồng, máy phát điện, thuyền và nhu yếu phẩm).

Sứ quán Mỹ và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam EU đều dự kiến hỗ trợ thông qua các tổ chức phi chính phủ Việt Nam.

Meta (Facebook) hỗ trợ cả về fanpage và tiền mặt qua tổ chức phi chính phủ.

UNICEF (thông qua Ban Quản lý Dự án) dự kiến hỗ trợ 4.500 thùng nước uống đóng chai và 600 bồn nhựa chứa nước, ưu tiên hỗ trợ Lạng Sơn hoặc Cao Bằng.

Tổ chức Save the Children sẽ hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình và mua sắm đồ dùng học tập cho trẻ em tại Bắc Ninh trong giai đoạn tháng 10 đến 12-2025.

Về các tổ chức đã hỗ trợ và đang làm thủ tục tiếp nhận: Samaritan's Purse đã hỗ trợ thực phẩm, đồ dùng gia đình, vật dụng bếp và bộ vệ sinh cá nhân cho 350 hộ tại Hà Tĩnh vào ngày 6-10 và tiếp tục hỗ trợ 4.000 thùng mì, 4.000 thùng nước và 4.000 hộp xúc xích (phân bổ xã Hữu Lũng 3.000 và Thất Khê 1.000) tại Lạng Sơn ngày 10-10.

IOM dự kiến hỗ trợ 4.000 chai nước uống và 350 bộ vật dụng thiết yếu tại xã Đức Minh, Hà Tĩnh vào ngày 13-10.

Samaritan's Purse đang triển khai trao thêm thực phẩm, đồ dùng gia đình, vật dụng bếp và bộ vệ sinh cá nhân cho 1.500 hộ tại Hà Tĩnh và 800 hộ tại Tuyên Quang.

Save the Children hỗ trợ 500.000.000 đồng tiền mặt cho các hộ có trẻ em tại Hà Tĩnh trong giai đoạn tháng 10 đến 12-2025; Úc cam kết 756 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, 320 bộ dụng cụ bếp, 30 chăn và 756 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, dự kiến tối 14-10 sẽ tới Nội Bài.

Trung tâm AHA gửi 2.800 bộ dụng cụ gia đình, 2.000 bộ vệ sinh và 3.176 bộ nhà bếp, dự kiến tới Nội Bài ngày 15-10 để chuyển cho Cao Bằng.

JICA hỗ trợ 40 thiết bị lọc nước, 5.100 chăn, 1.000 can nhựa và 50 tấm plastic đa chức năng cho xã Thịnh Hợp (Bắc Ninh), lễ tiếp nhận dự kiến ngày 15-10.

ActionAid đã hoàn thành các gói hỗ trợ tiền mặt và đồ dùng sinh hoạt, học tập cho các hộ và học sinh tại Tuyên Quang trước ngày 10-11-2025 (gồm 330 triệu đồng cho 110 hộ và các gói hỗ trợ học sinh tổng các giá trị 100 triệu và 50 triệu đồng).

Công ty CP AceCook đã hỗ trợ 3.700 thùng mì cho các tỉnh (Hà Tĩnh 700, Tuyên Quang 1.000, Lạng Sơn 2.000) ngày 1-10;

Tổ chức Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc) dự kiến trong tháng 10 hỗ trợ 1.000 suất (mỗi suất 20 kg gạo và 2 lít dầu ăn) cho phường Gia Sàng, Thái Nguyên.

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nặng nề, 8.677 ngôi nhà vẫn bị ngập

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 11 giờ ngày 13-10, vẫn còn 8.677 nhà bị ngập (Bắc Ninh 6.516 nhà, Hà Nội 2.161 nhà) do mưa lũ sau bão số 11, giảm 3.557 nhà so với 7 giờ cùng ngày (Bắc Ninh giảm 3.557 nhà).

Về đê điều, có 59 sự cố, không đổi so với 7 giờ 13-10. Về điện lực, có 550.805 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đã khôi phục 525.311 khách hàng, còn 25.494 khách hàng (Thái Nguyên 2.552; Bắc Ninh 17.254; Lạng Sơn 4.491; Cao Bằng 1.197).

Tổng thiệt hại ước tính trên 8.720 tỉ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỉ đồng, Cao Bằng 2.000 tỉ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỉ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỉ đồng).

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

2 năm liên tiếp mưa lũ lớn, thiên tai có gì bất thường?

2 năm liên tiếp mưa lũ lớn, thiên tai có gì bất thường?

(NLĐO) - Tính đến 7 giờ ngày 11-10, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã khiến 18 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng.

"Thiên tai đã quá sức chịu đựng của một nhóm người dân"

(NLĐO) - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng thiên tai đến giờ đã vượt sức chịu đựng của một nhóm người dân, đặc biệt nhóm yếu thế.

Thiên tai có thể làm thiệt hại 2% GDP, Thủ tướng yêu cầu cấp bách khắc phục hậu quả

(NLĐO) - Năm 2025, thiên tai có thể làm thiệt hại ít nhất khoảng 2% GDP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả.

Chính phủ mưa lũ Tổ chức quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 11
    Thông báo