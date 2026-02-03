Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê đón Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê đón Tết

Văn Duẩn

(NLĐO) - Mỗi chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe Công đoàn không chỉ đưa người lao động về quê đón Tết, mà còn chuyên chở niềm tin, sự gắn bó, nghĩa tình

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, bên cạnh niềm vui sum họp, vẫn còn đó hàng triệu người lao động xa quê, chắt chiu từng đồng, canh từng chuyến đi để mong được trở về nhà.

Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê đón Tết - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - tặng vé máy bay cho người lao động. Ảnh: Hoàng Triều

Từ thực tế ấy, các chương trình Chuyến bay, Chuyến tàu, Chuyến xe Công đoàn được triển khai như một hành trình nghĩa tình, đưa người lao động về với gia đình trong những ngày Tết đoàn viên.

Qua từng năm, quy mô các chương trình không ngừng được mở rộng, cả về số lượng chuyến đi, mạng lưới kết nối và số đoàn viên được thụ hưởng. Nếu năm 2023, Chuyến bay Công đoàn chỉ hỗ trợ từ 80 đến 100 người lao động về quê đón Tết thì đến Tết Ất Tỵ 2025, con số ấy đã tăng lên 450 người; trong đó Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé TPHCM - Hà Nội.

Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê đón Tết - Ảnh 2.
Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê đón Tết - Ảnh 3.
Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê đón Tết - Ảnh 4.
Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê đón Tết - Ảnh 5.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TPHCM trao vé tàu cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hoàng Triều

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tiếp nối hành trình ấy, Tết Bính Ngọ 2026, Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê sum họp thông qua 3 chuyến bay chuyên biệt, kết nối TPHCM với các cửa ngõ giao thông trọng điểm phía Bắc và miền Trung. Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 vé, Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé miễn phí cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời áp dụng chính sách giảm giá và ưu tiên tải cung ứng cho các chuyến bay do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trong bối cảnh cao điểm đi lại dịp Tết.

Cùng với đó, LĐLĐ TPHCM tiếp tục hỗ trợ thêm 500 vé, góp phần mở rộng cơ hội trở về cho người lao động trên địa bàn. Các chuyến bay sẽ cất cánh vào ngày 12-2-2026 (tức ngày 25 tháng Chạp) thời điểm cao điểm nhất của mùa Tết.

Để mỗi chuyến bay thực sự là một hành trình đoàn viên trọn vẹn, toàn bộ hệ thống của Vietnam Airlines đã vào cuộc đồng bộ, từ khai thác bay đến dịch vụ mặt đất.

Quy trình đón tiếp riêng, quầy thủ tục chuyên biệt, nghi thức tiễn trang trọng tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng không gian khoang khách mang đậm sắc Tết Việt. Tất cả được thiết kế để người lao động cảm nhận sự trân trọng ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Song hành với Chuyến bay Công đoàn là Chuyến tàu Công đoàn với 2.000 vé tàu hỏa hai chiều kèm quà Tết, do các địa phương và Công đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp triển khai; cùng hàng ngàn chuyến xe Công đoàn trên khắp cả nước - chung một hành trình đưa người lao động về nhà.

Mỗi chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe Công đoàn không chỉ đưa người lao động về quê đón Tết, mà còn chuyên chở niềm tin, sự gắn bó, trách nhiệm xã hội và nghĩa tình làm nên điểm tựa để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và xã hội.

Tin liên quan

Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa dành cho người lao động khó khăn

Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa dành cho người lao động khó khăn

(NLĐO) - Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa do các Công đoàn phường, xã thực hiện đã mang lại cái Tết ấm áp cho đoàn viên, lao động

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

(NLĐO)- Dự kiến Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.

Chăm lo Tết, tiếp sức người lao động khó khăn

(NLĐO) - Công đoàn xã Bình Hưng triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo và tiếp sức công nhân, lao động khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán

Công đoàn Việt Nam Tổng LĐLĐ Việt Nam chuyến bay công đoàn Chuyến tàu Công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo