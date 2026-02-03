Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê đón Tết

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, bên cạnh niềm vui sum họp, vẫn còn đó hàng triệu người lao động xa quê, chắt chiu từng đồng, canh từng chuyến đi để mong được trở về nhà.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - tặng vé máy bay cho người lao động. Ảnh: Hoàng Triều

Từ thực tế ấy, các chương trình Chuyến bay, Chuyến tàu, Chuyến xe Công đoàn được triển khai như một hành trình nghĩa tình, đưa người lao động về với gia đình trong những ngày Tết đoàn viên.

Qua từng năm, quy mô các chương trình không ngừng được mở rộng, cả về số lượng chuyến đi, mạng lưới kết nối và số đoàn viên được thụ hưởng. Nếu năm 2023, Chuyến bay Công đoàn chỉ hỗ trợ từ 80 đến 100 người lao động về quê đón Tết thì đến Tết Ất Tỵ 2025, con số ấy đã tăng lên 450 người; trong đó Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé TPHCM - Hà Nội.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy TPHCM trao vé tàu cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Hoàng Triều

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tiếp nối hành trình ấy, Tết Bính Ngọ 2026, Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê sum họp thông qua 3 chuyến bay chuyên biệt, kết nối TPHCM với các cửa ngõ giao thông trọng điểm phía Bắc và miền Trung. Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 vé, Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé miễn phí cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời áp dụng chính sách giảm giá và ưu tiên tải cung ứng cho các chuyến bay do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trong bối cảnh cao điểm đi lại dịp Tết.

Cùng với đó, LĐLĐ TPHCM tiếp tục hỗ trợ thêm 500 vé, góp phần mở rộng cơ hội trở về cho người lao động trên địa bàn. Các chuyến bay sẽ cất cánh vào ngày 12-2-2026 (tức ngày 25 tháng Chạp) thời điểm cao điểm nhất của mùa Tết.

Để mỗi chuyến bay thực sự là một hành trình đoàn viên trọn vẹn, toàn bộ hệ thống của Vietnam Airlines đã vào cuộc đồng bộ, từ khai thác bay đến dịch vụ mặt đất.

Quy trình đón tiếp riêng, quầy thủ tục chuyên biệt, nghi thức tiễn trang trọng tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng không gian khoang khách mang đậm sắc Tết Việt. Tất cả được thiết kế để người lao động cảm nhận sự trân trọng ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Song hành với Chuyến bay Công đoàn là Chuyến tàu Công đoàn với 2.000 vé tàu hỏa hai chiều kèm quà Tết, do các địa phương và Công đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp triển khai; cùng hàng ngàn chuyến xe Công đoàn trên khắp cả nước - chung một hành trình đưa người lao động về nhà.

Mỗi chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe Công đoàn không chỉ đưa người lao động về quê đón Tết, mà còn chuyên chở niềm tin, sự gắn bó, trách nhiệm xã hội và nghĩa tình làm nên điểm tựa để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và xã hội.