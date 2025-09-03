HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên tiểu ban và cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Ngày 3-9, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ A80. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành, chủ trì hội nghị.

Quân đội Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QĐND

Tại hội nghị các đại biểu đánh giá quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm A80, Tiểu ban diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ từ giáo dục, quán triệt nhiệm vụ; tuyển chọn quân nhân; khảo sát địa điểm huấn luyện; chuẩn bị vũ khí, trang bị, công tác bảo đảm; tổ chức huấn luyện... 

Quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ, nhất là nữ quân nhân, dân quân tự vệ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau hơn 4 tháng tổ chức huấn luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm vào sáng 2-9 bảo đảm chất lượng và thành công tốt đẹp. 

Các lực lượng tham gia đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của Quân đội; được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, khen ngợi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào cả nước về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chính quy, tinh nhuệ và thân thiện; tạo sức lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

Quân đội Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 2.

Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình trong buổi lễ diễu binh, diễu hành

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên tiểu ban và cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Về một số công việc sau diễu binh, diễu hành, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bàn giao cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện; tổ chức hành quân về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối; nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80.

Tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng năm 2025 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; tiến hành tốt công tác thi đua, khen thưởng, giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành; đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ, học viên trở về cơ quan, đơn vị yên tâm học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, bện cạnh các khối diễu binh, diễu hành là những "chiến sĩ thầm lặng" luôn túc trực phục vụ người dân.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Hàng vạn người dân đã hân hoan, phấn khích khi chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô Hà Nội tối 2-9 chào mừng Quốc khánh.

TP HCM yên bình, thư thả trong ngày Quốc khánh 2-9

(NLĐO) – Khác với sự nhộn nhịp thường ngày, sáng 2-9, trung tâm TP HCM yên bình, thư thả trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

