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Thời sự Chính trị

Chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng hỗ trợ và hàng hóa tới Venezuela

Dương Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn trang thiết bị, hàng hóa hỗ trợ tới Venezuela.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các phương tiện, vật chất và hàng hóa nhằm góp phần giúp đỡ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất vừa qua.

- Ảnh 1.

Chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN66 được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, đã cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 00 giờ 45 phút ngày 29-6. Ảnh: QĐND

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN66 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 0 giờ 45 phút ngày 29-6, khai thác bằng máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350. Sau khi hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) làm công tác kỹ thuật, chuyến bay tiếp tục hành trình và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas, Venezuela lúc 12 giờ 10 (giờ địa phương) ngày 29-6.

Chuyến bay này chuyên chở 124 nhân sự, 10 chó nghiệp vụ cùng 25 tấn hàng hóa và khí tài vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Để kịp thời bảo đảm công tác vận chuyển cho đoàn công tác, ngoài lực lượng phục vụ mặt đất, Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn 23 người: Gồm 6 phi công, 10 tiếp viên, 3 kỹ sư, 1 chuyên viên điều hành và 3 nhân viên phục vụ mặt đất. Đồng thời, Hãng hoàn tất công tác hậu cần, các thủ tục xin phép bay trong thời gian ngắn.

Việc bố trí máy bay và nguồn lực khai thác cho nhiệm vụ đặc biệt này có thể ảnh hưởng đến lịch khai thác thường lệ trên một số đường bay của Vietnam Airlines trong những ngày tới như điều chỉnh giờ bay hoặc đổi loại máy bay.

"Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ của hành khách trước những thay đổi có thể phát sinh. Hãng sẽ chủ động cập nhật thông tin, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hành khách"- đại diện hãng bay cho biết.

Với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines luôn sẵn sàng huy động nguồn lực để phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Trong nhiều năm qua, Vietnam Airlines đã nhiều lần đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp thực hiện trách nhiệm quốc tế.

Hãng đã vận chuyển hàng hóa cứu trợ tới Myanmar và đưa đoàn cán bộ, chiến sĩ trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại nước bạn trong thảm họa động đất nghiêm trọng năm 2025; thực hiện các chuyến bay sơ tán người Việt Nam từ Ukraine năm 2022; vận chuyển lao động từ Libya vào các năm 2011 và 2014; hỗ trợ công dân Việt Nam tại Nhật Bản trong thời điểm động đất, sóng thần năm 2011…

Trước đó, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25-6, trả câu hỏi của phóng viên về các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Được tin vụ động đất tối 24-6 vừa qua đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của đối với nhân dân Venezuela, ngày 25-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có chuyến thăm chính thức Venezuela đã gửi lời thăm hỏi trực tiếp. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ phù hợp với Venezuela.

Đến nay, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn.

Một số hình ảnh ghi nhận về chuyến bay đặc biệt:

- Ảnh 3.

Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt vận chuyển lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo cùng trang thiết bị chuyên dụng tới Venezuela. Ảnh: VNA

- Ảnh 4.

Vietnam Airlines vận chuyển 124 nhân sự cùng 8 chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Ảnh: VNA

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Chuyến bay chở khoảng 40 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cùng hàng hóa phục vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela. Ảnh: QĐND

- Ảnh 7.

Với kinh nghiệm vận chuyển hàng hoá hỗ trợ trước đây, Vietnam Airlines có thể triển khai thực hiện rất nhanh chóng. Ảnh: VNA

- Ảnh 8.

Chuyến bay đặc biệt này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cam kết của Hãng hàng không Quốc gia trong việc lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối và sẻ chia với bạn bè quốc tế. Ảnh: QĐND

- Ảnh 9.

Tổ bay chuyến bay đặc biệt VN66. Ảnh: VNA

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