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Thời sự Chính trị

Đoàn công tác QĐND và CAND lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

P.Dương

(NLĐO) - Đêm 28-6, Đoàn công tác Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) đã lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Lễ tiễn đoàn được tổ chức vào 23 giờ 30 phút tại Sân bay quốc tế Nội Bài dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đoàn công tác QĐND và CAND dân lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tiếp bà Estela Del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam. Ảnh: QĐND

Phát biểu tại lễ tiễn, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành công tác chuẩn bị mọi mặt dù thời gian rất gấp để lên đường làm nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất của 82 đồng chí thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu lực lượng Quân đội khi sang tới nước bạn cần đoàn kết, hiệp đồng và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và nước sở tại cũng như các nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tin tưởng với công tác chuẩn bị tốt, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất, khẳng định uy tín và năng lực của QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại sân bay Nội Bài, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã tiếp bà Estela Del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam.

Đoàn công tác QĐND và CAND dân lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela Estela Del Valle Quijada Suarez tại Việt Nam động viên các quân nhân lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: QĐND

Bà Estela Del Valle Quijada Suarez cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam cử lực lượng Quân đội và Công an tới Venezuela cùng các nước hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất; tin tưởng đoàn Việt Nam tới Venezuela không chỉ với lá cờ Tổ quốc trên ngực áo mà với cả tình cảm dành cho đất nước và con người Venezuela. Bà tin tưởng lực lượng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Venezuela được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Lực lượng tham gia hỗ trợ Venezuela khắc phục thảm họa động đất gồm 82 người, trong đó có 26 sĩ quan, 56 quân nhân chuyên nghiệp, chia thành 4 bộ phận. Đây là lần thứ 3 Quân đội Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa sau Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar.

Đoàn công tác QĐND và CAND dân lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela - Ảnh 3.

Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia đoàn công tác. Ảnh: QĐND

Đoàn công tác QĐND và CAND dân lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela - Ảnh 4.

Các lực lượng lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Ảnh: QĐND

Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 11 người do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn làm Trưởng đoàn công tác. Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 31 quân nhân cùng trang thiết bị gồm bộ dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát, banh cắt, kê kích, khoan cắt bê tông và một số trang thiết bị khác. Đội Quân y gồm 30 quân nhân cùng đầy đủ thiết bị y tế, thuốc, vật tư bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn gồm 10 quân nhân và sử dụng 8 chó nghiệp vụ.

Trang thiết bị, hàng hóa mang theo dự kiến khoảng 88 tấn, gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hỗ trợ Venezuela. Trong đó, hàng hóa hỗ trợ và làm nhiệm vụ có 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt và 15 máy phát điện được bao gói trong 628 kiện.

Đoàn công tác được Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng thành lập gồm những cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ. Cùng với phương tiện chuyên dụng, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết. Mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất để đoàn có thể bắt tay vào nhiệm vụ ngay khi tới hiện trường.

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