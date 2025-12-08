HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chính phủ đề xuất cơ chế để đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Chính phủ đề xuất cho phép Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 sân bay Long Thành mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Ngày 8-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Chính phủ đã trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung nghị quyết 94/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chính phủ đề xuất thêm cơ chế để đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết theo Luật Đầu tư công năm 2014, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà không cần thông qua Quốc hội trước khi quyết định đầu tư.

Tuy nhiên, do dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn, tính chất phức tạp, lần đầu tiên thực hiện, chưa định hình được phương án đầu tư, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của dự án và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.

Theo Chính phủ, trong quá trình triển khai giai đoạn 1, trên cơ sở kiến nghị của Chính phủ về việc điều chỉnh phân kỳ đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh thứ 2 của dự án từ giai đoạn 3 sang giai đoạn 1, Quốc hội đã cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh giai đoạn 1 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án đã dự kiến thời điểm nghiên cứu, đầu tư giai đoạn 2 (gồm đường cất hạ cánh thứ 3 và nhà ga hành khách thứ 2) là từ năm 2028 - 2032.

Với kịch bản tăng trưởng GDP được đề ra từ năm 2026 đạt hai con số, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không nói chung, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Long Thành nói riêng sẽ tăng nhanh hơn dự báo trước đây.

Do đó Chính phủ cho rằng cần tổ chức nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn so với dự kiến. Chính phủ cũng nhìn nhận, việc nghiên cứu đầu tư ngay đường cất hạ cánh thứ 3 thuộc giai đoạn 2 sẽ tận dụng được nhân công, máy móc thiết bị sẵn có của các nhà thầu đang thi công, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng.

Tờ trình nêu rõ theo chủ trương đầu tư và quy hoạch được duyệt, giai đoạn 2 của dự án sẽ dự kiến đầu tư 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm và các công trình đồng bộ đáp ứng nhu cầu khai thác.

Trên cơ sở cách thức tổ chức và hình thức đầu tư các dự án thành phần của giai đoạn 1, Chính phủ dự kiến sẽ giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư các công trình thiết yếu và các công trình khác của giai đoạn 2. Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư các công trình bảo đảm hoạt động bay của giai đoạn 2.

Vì vậy, việc Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua sẽ giúp Chính phủ chủ động tổ chức nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án. Đồng thời, phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền và quy định của Luật Đầu tư công.

Trình bày báo cáo thẩm tra, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nhấn mạnh kiến nghị của Chính phủ là có cơ sở và cũng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kiến nghị của Chính phủ phù hợp với quy định về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia. Do đó, cơ quan thẩm tra thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc thể hiện nội dung kiến nghị tại nghị quyết kỳ họp thứ 10.

Tin liên quan

Hơn 14.000 người khẩn trương thi công để hoàn thành sân bay Long Thành trước 19-12

Hơn 14.000 người khẩn trương thi công để hoàn thành sân bay Long Thành trước 19-12

(NLĐO)- Hơn 14.000 kỹ sư, công nhân làm việc "3 ca, 4 kíp" với mục tiêu cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu sân bay Long Thành trước ngày 19-12.

Sân bay Long Thành phải là hình mẫu xanh, hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra dự án sân bay Long Thành

(NLĐO) - Ngày 13-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra, động viên lực lượng thi công và làm việc tại dự án sân bay Long Thành

sân bay Long Thành cơ chế đặc thù tăng trưởng GDP cảng hàng không quốc tế Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo