Thời sự

Chuyến biển xuyên Tết, ắp ụ cá tôm

T.Trực

(NLĐO)- Nhiều tàu cá ngư dân Quảng Ngãi vươn khơi trong những ngày Tết, với mong muốn có được một mùa biển bội thu.

Những ngày Tết, không khí tại cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) luôn rộn ràng, nhộn nhịp. Ngư dân tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, tiếp nhiên liệu và tích trữ nhu yếu phẩm, sẵn sàng cùng hàng chục tàu cá vươn khơi.

Nhiều tàu vừa cập bến đã nhanh chóng bổ sung nhiên liệu, vật tư và đưa thêm ngư cụ lên boong để tiếp tục những chuyến biển xuyên Tết.

- Ảnh 1.

Tàu cá cập cảng đầy ắp hải sản trong những ngày cận Tết

Sau hơn 25 ngày khai thác tại ngư trường Trường Sa, tàu cá QNg 92568 TS của ngư dân Lý Hiệp (xã An Phú) trở về cảng Sa Kỳ với khoang đầy ắp cá. Ngay khi tàu neo đậu, các thuyền viên nhanh chóng chuyển hải sản lên bờ để kịp bán cho thương lái.

Theo ông Hiệp, chuyến biển vừa qua tàu đánh bắt khoảng 7 tấn cá chuồn với giá bán từ 20.000–23.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên đều có khoản thu nhập đáng kể để lo Tết cho gia đình.

- Ảnh 2.

Nhiều tàu vươn khơi xuyên Tết trở về đầy ắp hải sản

Ông Hiệp cho biết thêm, sau khi hoàn tất việc bốc dỡ hải sản, các thuyền viên tiếp tục chuẩn bị lương thực, kiểm tra máy móc để sẵn sàng ra khơi trở lại. Trong chuyến tới, cả tàu dự định đi biển xuyên Tết với mong muốn tăng thêm thu nhập.

Với ngư dân Bùi Tân, chủ tàu cá QNg 90892 TS, việc đón Tết giữa trùng khơi đã trở nên quen thuộc. Hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, ông nhiều lần xuất bến đúng dịp Tết.

- Ảnh 3.

Nhiều tàu cá cập cảng trong những ngày Tết đầy ắp hải sản

Theo ông, dù ai cũng mong được sum họp cùng gia đình trong những ngày đầu năm, nhưng vì mưu sinh, ngư dân vẫn chấp nhận lênh đênh trên biển. Hậu phương luôn động viên, chỉ mong các chuyến đi bình an, đánh bắt thuận lợi.

Trước mỗi chuyến ra khơi, các chủ tàu thường chuẩn bị mâm cơm cúng thần biển, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng và những chuyến biển bội thu.

- Ảnh 4.

Không khí rộn ràng, tấp nập tại cảng Sa Kỳ

Tại cảng Sa Kỳ, nhiều tàu cá của ngư dân địa phương và các tỉnh lân cận cũng đang khẩn trương vá lưới, kiểm tra máy móc, tiếp nhiên liệu và tích trữ nhu yếu phẩm để hướng ra các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Các bạn tàu tất bật chuẩn bị cho những chuyến biển xuyên Tết.

- Ảnh 5.

Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi xuất bến ra khơi

Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản – Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hiện chưa thể thống kê chính xác số tàu ra khơi trong dịp Tết. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều tàu cá liên tục cập cảng với sản lượng lớn, giá bán cao, giúp ngư dân có thêm nguồn thu để sắm sửa, chuẩn bị đón năm mới.

Theo ông Hải, trong năm 2025, tổng sản lượng hải sản khai thác của tỉnh Quảng Ngãi đạt khoảng 270.000 tấn. Việc ngư dân tiếp tục bám biển xuyên Tết không chỉ góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống mà còn khẳng định sự hiện diện thường xuyên trên ngư trường truyền thống, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

