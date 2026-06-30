Chuyện chưa từng kể về Giải Mai Vàng

Khán giả nhớ đến Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức qua những đêm trao giải rực rỡ, những tràng pháo tay kéo dài và niềm hạnh phúc của nghệ sĩ khi được xướng tên. Song, có những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu mà công chúng chưa từng biết.

Hành trình bền bỉ

Giải Mai Vàng đã trở thành một thương hiệu văn hóa đặc biệt của Báo Người Lao Động. Suốt 31 năm qua, giải thưởng không chỉ là nơi tôn vinh nghệ sĩ, tác phẩm nghệ thuật được công chúng yêu thích mà còn là chiếc cầu nối giữa bạn đọc, khán giả với đời sống văn hóa - nghệ thuật.

Mỗi lá phiếu bình chọn của bạn đọc là sự ghi nhận dành cho quá trình lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ. Chính điều đó đã tạo nên bản sắc riêng của Mai Vàng - giải thưởng được xây dựng từ tình cảm của công chúng chứ không chỉ từ sự đánh giá của giới chuyên môn. Ít ai biết rằng để giữ được lời hẹn ấy suốt 31 năm liên tục là một hành trình đầy thử thách.

Giai đoạn 2020 - 2025 có lẽ là quãng thời gian nhiều áp lực nhất đối với Ban Tổ chức. Dịch bệnh, kinh tế khó khăn, nguồn thu quảng cáo của báo chí giảm mạnh khiến việc tổ chức một giải thưởng nghệ thuật quy mô quốc gia trở thành bài toán không dễ tìm lời giải. Đã có những cuộc họp kéo dài nhiều giờ. Đã có những thời điểm Ban Tổ chức tự hỏi "Liệu Mai Vàng có thể tiếp tục được không?". Một đêm trao giải chỉ kéo dài vài giờ, song để có được vài giờ đó là hàng tháng trời vận động nguồn lực, xây dựng kịch bản, thiết kế sân khấu, sản xuất chương trình truyền hình, tập luyện nghệ thuật, tổ chức bình chọn và xử lý vô số công việc phía sau. Những người trực tiếp thực hiện đều hiểu rằng Mai Vàng không thể giảm chất lượng chỉ vì khó khăn. Ngược lại, mỗi mùa giải phải hay hơn, đẹp hơn mùa trước.

Điều khiến những người làm Báo Người Lao Động xúc động là sự đồng hành bền bỉ của các doanh nghiệp. Suốt 5 mùa giải liên tiếp, từ năm 2020 đến 2025, Ngân hàng TMCP Nam Á luôn sát cánh cùng Giải Mai Vàng. Sự đồng hành ấy không chỉ mang ý nghĩa tài trợ cho một chương trình nghệ thuật mà còn thể hiện niềm tin đối với một thương hiệu văn hóa đã được gầy dựng hơn 3 thập niên.

Một tiết mục ca nhạc tại lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31

Trở về ngôi nhà của chính mình

Chính nguồn động viên đó đã tiếp thêm sức mạnh để Ban Tổ chức tiếp tục giữ lời hẹn với bạn đọc và giới nghệ sĩ. Nếu doanh nghiệp tiếp sức về nguồn lực thì các nghệ sĩ là những người tiếp thêm niềm tin. Có một điều gần như đã trở thành thông lệ của Giải Mai Vàng: Chỉ cần nhận được lời mời của Ban Tổ chức, rất nhiều nghệ sĩ từng đoạt Giải Mai Vàng sẵn sàng điều chỉnh lịch quay, xin đổi lịch diễn, hủy những chương trình đã nhận để có mặt trong đêm trao giải.

Có người tham gia biểu diễn, có người nhận lời trao giải, có người chỉ muốn có mặt để gặp lại đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ vẫn nói vui rằng trở về với Giải Mai Vàng cũng giống như trở về ngôi nhà của chính mình. Có lẽ chính sự gắn bó ấy đã làm nên sức sống đặc biệt của giải thưởng.

Có những giây phút "căng như dây đàn" sau cánh gà, khi kịch bản gần như đã hoàn tất, đúng lúc chương trình sắp bắt đầu thì Ban Tổ chức phải thay đổi toàn bộ kế hoạch vì nghệ sĩ khách mời được phân công trao giải không thể có mặt đúng thời gian vì nhiều lý do khác nhau. Điều này buộc Ban Tổ chức phải thay đổi người trao giải, điều chỉnh thứ tự các hạng mục, viết lại lời dẫn, in lại kịch bản và thông báo cho đạo diễn hình, bộ phận ánh sáng - âm thanh cũng như ê-kíp truyền hình...

Cũng có những tiết mục tập dượt suốt nhiều ngày nhưng vẫn thay đổi ngay trước giờ biểu diễn nếu chưa đạt yêu cầu. Đằng sau sự chỉn chu đó là mong muốn duy nhất: Mỗi mùa Mai Vàng đều xứng đáng với niềm tin của bạn đọc và sự chờ đợi của văn nghệ sĩ.

Văn nghệ sĩ đến nhận Giải Mai Vàng trong vòng vây yêu thương của người hâm mộ. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Khi nghe thông tin Báo Người Lao Động sẽ không còn xuất bản nữa, nhiều văn nghệ sĩ đã đặt câu hỏi: "Mai Vàng có còn tiếp tục không?". Câu hỏi khiến những người làm báo chúng tôi hết sức xúc động. Bởi lẽ, sau 31 năm, Mai Vàng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải thưởng do một tờ báo tổ chức, mà đã trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ nghệ sĩ, là nơi ghi dấu những cột mốc quan trọng trong hành trình lao động nghệ thuật và cũng là nơi chuyển tải sự yêu mến của công chúng...



