Chuyện chưa từng kể về Giải Mai Vàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Chuyện chưa từng kể về Giải Mai Vàng

THANH HIỆP

Phía sau vài giờ truyền hình trực tiếp là cả một năm chuẩn bị với vô vàn áp lực, lo lắng và cả những khoảnh khắc tưởng chừng không thể vượt qua

Khán giả nhớ đến Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức qua những đêm trao giải rực rỡ, những tràng pháo tay kéo dài và niềm hạnh phúc của nghệ sĩ khi được xướng tên. Song, có những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu mà công chúng chưa từng biết.

Hành trình bền bỉ

Giải Mai Vàng đã trở thành một thương hiệu văn hóa đặc biệt của Báo Người Lao Động. Suốt 31 năm qua, giải thưởng không chỉ là nơi tôn vinh nghệ sĩ, tác phẩm nghệ thuật được công chúng yêu thích mà còn là chiếc cầu nối giữa bạn đọc, khán giả với đời sống văn hóa - nghệ thuật.

Mỗi lá phiếu bình chọn của bạn đọc là sự ghi nhận dành cho quá trình lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ. Chính điều đó đã tạo nên bản sắc riêng của Mai Vàng - giải thưởng được xây dựng từ tình cảm của công chúng chứ không chỉ từ sự đánh giá của giới chuyên môn. Ít ai biết rằng để giữ được lời hẹn ấy suốt 31 năm liên tục là một hành trình đầy thử thách.

Giai đoạn 2020 - 2025 có lẽ là quãng thời gian nhiều áp lực nhất đối với Ban Tổ chức. Dịch bệnh, kinh tế khó khăn, nguồn thu quảng cáo của báo chí giảm mạnh khiến việc tổ chức một giải thưởng nghệ thuật quy mô quốc gia trở thành bài toán không dễ tìm lời giải. Đã có những cuộc họp kéo dài nhiều giờ. Đã có những thời điểm Ban Tổ chức tự hỏi "Liệu Mai Vàng có thể tiếp tục được không?". Một đêm trao giải chỉ kéo dài vài giờ, song để có được vài giờ đó là hàng tháng trời vận động nguồn lực, xây dựng kịch bản, thiết kế sân khấu, sản xuất chương trình truyền hình, tập luyện nghệ thuật, tổ chức bình chọn và xử lý vô số công việc phía sau. Những người trực tiếp thực hiện đều hiểu rằng Mai Vàng không thể giảm chất lượng chỉ vì khó khăn. Ngược lại, mỗi mùa giải phải hay hơn, đẹp hơn mùa trước.

Điều khiến những người làm Báo Người Lao Động xúc động là sự đồng hành bền bỉ của các doanh nghiệp. Suốt 5 mùa giải liên tiếp, từ năm 2020 đến 2025, Ngân hàng TMCP Nam Á luôn sát cánh cùng Giải Mai Vàng. Sự đồng hành ấy không chỉ mang ý nghĩa tài trợ cho một chương trình nghệ thuật mà còn thể hiện niềm tin đối với một thương hiệu văn hóa đã được gầy dựng hơn 3 thập niên.

Chuyện chưa từng kể về Giải Mai Vàng - Ảnh 1.

Một tiết mục ca nhạc tại lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31

Trở về ngôi nhà của chính mình

Chính nguồn động viên đó đã tiếp thêm sức mạnh để Ban Tổ chức tiếp tục giữ lời hẹn với bạn đọc và giới nghệ sĩ. Nếu doanh nghiệp tiếp sức về nguồn lực thì các nghệ sĩ là những người tiếp thêm niềm tin. Có một điều gần như đã trở thành thông lệ của Giải Mai Vàng: Chỉ cần nhận được lời mời của Ban Tổ chức, rất nhiều nghệ sĩ từng đoạt Giải Mai Vàng sẵn sàng điều chỉnh lịch quay, xin đổi lịch diễn, hủy những chương trình đã nhận để có mặt trong đêm trao giải.

Có người tham gia biểu diễn, có người nhận lời trao giải, có người chỉ muốn có mặt để gặp lại đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ vẫn nói vui rằng trở về với Giải Mai Vàng cũng giống như trở về ngôi nhà của chính mình. Có lẽ chính sự gắn bó ấy đã làm nên sức sống đặc biệt của giải thưởng.

Có những giây phút "căng như dây đàn" sau cánh gà, khi kịch bản gần như đã hoàn tất, đúng lúc chương trình sắp bắt đầu thì Ban Tổ chức phải thay đổi toàn bộ kế hoạch vì nghệ sĩ khách mời được phân công trao giải không thể có mặt đúng thời gian vì nhiều lý do khác nhau. Điều này buộc Ban Tổ chức phải thay đổi người trao giải, điều chỉnh thứ tự các hạng mục, viết lại lời dẫn, in lại kịch bản và thông báo cho đạo diễn hình, bộ phận ánh sáng - âm thanh cũng như ê-kíp truyền hình...

Cũng có những tiết mục tập dượt suốt nhiều ngày nhưng vẫn thay đổi ngay trước giờ biểu diễn nếu chưa đạt yêu cầu. Đằng sau sự chỉn chu đó là mong muốn duy nhất: Mỗi mùa Mai Vàng đều xứng đáng với niềm tin của bạn đọc và sự chờ đợi của văn nghệ sĩ. 

Chuyện chưa từng kể về Giải Mai Vàng - Ảnh 2.

Văn nghệ sĩ đến nhận Giải Mai Vàng trong vòng vây yêu thương của người hâm mộ. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Khi nghe thông tin Báo Người Lao Động sẽ không còn xuất bản nữa, nhiều văn nghệ sĩ đã đặt câu hỏi: "Mai Vàng có còn tiếp tục không?". Câu hỏi khiến những người làm báo chúng tôi hết sức xúc động. Bởi lẽ, sau 31 năm, Mai Vàng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải thưởng do một tờ báo tổ chức, mà đã trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ nghệ sĩ, là nơi ghi dấu những cột mốc quan trọng trong hành trình lao động nghệ thuật và cũng là nơi chuyển tải sự yêu mến của công chúng...


Tin liên quan

LỜI CẢM ƠN TỪ GIẢI MAI VÀNG

LỜI CẢM ƠN TỪ GIẢI MAI VÀNG

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật và Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31, năm 2025 vừa được Báo Người Lao Động tổ chức thành công.

Giải Mai Vàng: 31 mùa xuân khoe sắc

Xuân Bính Ngọ 2026 gõ cửa, mang theo nhịp điệu rộn ràng của một năm mới, trong đó có Giải Mai Vàng đang khoe sắc.

NSƯT Ngọc Hiệp luôn nhớ về Giải Mai Vàng

(NLĐO) - Với vai Huyền Diệu trong phim "Cô gái xấu xí" năm 1995, Ngọc Hiệp đã được trao giải Mai Vàng

Giải Mai Vàng tác phẩm nghệ thuật đời sống văn hóa lao động sáng tạo văn nghệ sĩ Chương trình nghệ thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo