Nghệ sĩ thắng Giải Mai Vàng chia sẻ

Diễn viên Băng Di: Nguồn động lực lớn

Nữ diễn viên Băng Di cho biết cô vẫn chưa hết xúc động sau khi được xướng tên chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 với vai Thương trong phim "Cục vàng của ngoại" do Khương Ngọc đạo diễn.

Đây là lần đầu tiên, sau 10 năm, cô nhận được giải thưởng về diễn xuất. Thời điểm quay phim "Cục vàng của ngoại", cô chỉ nghĩ cố gắng làm hết sức, mang đến vai diễn tốt phục vụ khán giả.

Đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền và ê-kíp “Mưa đỏ” vui mừng chiến thắng với tượng Mai Vàng 31 - 2025 hạng mục phim “Điện ảnh được yêu thích nhất” (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Một giải thưởng có được sau nhiều năm làm nghề là động lực lớn, nhắc nhở cô phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian sắp tới để không phụ lòng người hâm mộ đã bình chọn.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát: Một vinh dự

Liên Bỉnh Phát vẫn còn cảm giác lâng lâng hạnh phúc với chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025, với vai dịch giả Khang trong phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê.

Anh cho biết đây là tượng Mai Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, anh được trao giải thưởng quốc tế (Nam chính xuất sắc nhất - Giải thưởng Kim Chung lần thứ 60 tại Đài Loan - Trung Quốc), nhưng đây là lần đầu tiên trên sân nhà anh có được một giải thưởng lớn và uy tín như Mai Vàng.

Liên Bỉnh Phát cho rằng đây là kết quả của quá trình khán giả yêu thương đã bình chọn cho anh. Điều này giúp anh có nhiều niềm tin hơn trên hành trình nghệ thuật.

Đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền: Biết ơn và tri ân

Đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền cảm ơn Ban Tổ chức Giải Mai Vàng đã trao cho Điện ảnh quân đội và ê-kíp "Mưa đỏ" tượng Mai Vàng hạng mục phim "Điện ảnh được yêu thích nhất". "Khi cầm trên tay giải thưởng, chúng tôi nhớ tới quãng thời gian 81 ngày đêm cả ê-kíp đã sát cánh cùng nhau tận hiến cho một dự án phim rất ý nghĩa như "Mưa đỏ".

Và trên tất cả, cho phép chúng tôi xin được dành tặng giải thưởng này để tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay - trong sự biết ơn và tri ân sâu sắc!" - đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền thổ lộ.

Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền: Quả ngọt

Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền xúc động vỡ òa khi lần đầu cầm tượng Mai Vàng. Phim "Mẹ biển" do anh làm đạo diễn được vinh danh ở hạng mục "Phim truyền hình được yêu thích nhất". Anh tâm sự đây không chỉ là một giải thưởng mà là trái tim, tình cảm của hàng triệu khán giả đã yêu thương, bình chọn và đồng hành cùng "Mẹ biển" suốt thời gian qua.

"Hành trình những ngày đêm "hành xác" lên rừng xuống biển, phơi nắng suốt ngày, thức thâu đêm cùng cơn gió bão, những cơn đau thể xác, những lúc tưởng chừng như gục ngã... tất cả đã hóa thành quả ngọt ngày hôm nay. Chiến thắng này thuộc về đại gia đình "Mẹ biển"!" - đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền nhận định.

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức Giải Mai Vàng - Báo Người Lao Động, Ban Giám đốc VFC, toàn thể ê-kíp và diễn viên, đặc biệt là khán giả.