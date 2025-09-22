Chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt

Ngày 21-9, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Chuyến công tác này mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều mục tiêu cả về song phương lẫn đa phương.

Theo chương trình, Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, có các bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 80 và sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về hành động khí hậu.

Theo Bộ Ngoại giao, thông qua chuyến công tác, Việt Nam truyền tải thông điệp khẳng định vai trò của nước ta là thành viên có trách nhiệm của LHQ; chủ động tham gia, đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của LHQ cũng như cộng đồng quốc tế, đúng thời điểm LHQ cần và trông đợi sự ủng hộ, đồng hành bằng lời nói và hành động của các nước tích cực chủ chốt như Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước sẽ có những hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc nhiều nhà lãnh đạo các nước và các đối tác, nhằm duy trì, thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, hiệu quả; cũng như vận động sự hợp tác, hỗ trợ của LHQ và các nước, các đối tác quan trọng cho những ưu tiên lớn của Việt Nam hiện nay. Trong đó, đáng chú ý là việc Việt Nam đảm đương các trọng trách quốc tế như: Tổ chức lễ ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10-2025; chuẩn bị đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2026; ứng cử vào một số vị trí quan trọng của LHQ.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Ảnh: TTXVN

Trên bình diện song phương, chuyến thăm của Chủ tịch nước diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dịp để hai nước cùng nhìn lại hành trình 3 thập kỷ từ cựu thù trở thành bạn bè, đối tác, đối tác toàn diện, rồi Đối tác chiến lược toàn diện; đồng thời xây dựng lộ trình để tiếp tục triển khai bền vững, hiệu quả và thực chất khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Dự kiến hai bên sẽ tiếp tục đề cao những nguyên tắc nền tảng của mối quan hệ, bao gồm tôn trọng Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau; tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược, hợp tác cùng có lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới, không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Theo đó, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Mỹ; tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu và chủ trì lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York. Những hoạt động này nhằm khẳng định chủ trương coi trọng phát triển hơn nữa quan hệ với Mỹ, đặc biệt về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt tại Mỹ.

"Tôi tin tưởng chuyến công tác của Chủ tịch nước sẽ thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương lẫn song phương, để lại dấu ấn tốt đẹp về vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng như thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ, quan hệ Việt Nam với các nước, nhằm đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới" - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh.